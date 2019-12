Da Erik Rotihaug (24) havnet på storbonde-loftet i Farmens siste ordinære uke, valgte han konkurrenten Mathias Scott Pascual som førstekjempe.

27-åringen fra Bærum hadde derfor ingen andre valg enn å utnevne Leif Kristian Tindeland (28) til andrekjempe.

Sistnevnte valgte sleggekamp, og gikk seirende inn i finaleuken.

– Det er så klart veldig bittert, men samtidig så var det helt sikkert meningen at jeg ikke skulle komme videre i dag, sier Mathias til TV 2 rett etter tvekampen, og legger til:

– Jeg har hatt en helt fantastisk reise og jeg er så dypt takknemlig for den reisen her, og jeg gleder meg til fortsettelsen.

– Klokt av Erik

Selv forstod Mathias godt at han ble valgt som førstekjempe. Da han kom til Lundereid hadde 27-åringen svært lite kunnskap om gårdsdrift og dyrehold, men etter ti uker i 1919 er han en av dem som kan mest.

– Jeg har blitt en stor konkurrent for Erik, og jeg kunne fint ha slått han i en finaleuke. Så for hans del var det et klokt valg, mener han.

Mathias fikk uventet informasjon om en av dem som står ham nær inne på gården. Se hva han ble fortalt i videovinduet øverst i saken.

KOMPISER: Mathias og Kristian ble nære venner på Lundereid gård. Foto: Alex Iversen / TV 2

Har en favoritt

Bærumsgutten, som i 2019 jobber i hotellkjeden Scandic, synes alle de gjenværende deltakerne fortjener en plass i finaleuken. Likevel holder han en knapp på én spesiell deltaker.

– Jeg håper Vibecke og Ingebjørg står i en finale sammen, men det er Vibecke jeg vil skal stikke av med seieren. Hun har spilt et rent, fint spill, og vært tro og ærlig mot seg selv, forklarer Mathias.

Han fortsetter med å fortelle at det var tre deltakere det var ekstra spesielt å ta farvel med.

– Vibecke har lært meg å kjenne den nye Mathias. Jeg har funnet en ro inni meg. Ingebjørg er festpartneren min. Vi lager mye liv og røre sammen, og jeg er så takknemlig og glad for all den moroa vi har hatt her inne. Og så har jeg blitt kjempeglad i Kristian, forteller han.

Lovte Gaute én ting

Da Mathias entret Lundereid gård i juli, hadde han minimalt med skjeggvekst. Nå er hele ansiktet dekket, men om det blir værende er han usikker på.

– Jeg synes jeg hører moren min si: «Det skjegget må gå!». Men jeg har lovet Gaute å ta litt vare på det og se om jeg kan gjøre det litt pent, før jeg eventuelt tar det. Men håret, det skal klippes.

– Hvordan kjennes kroppen?

– Den er sliten. Jeg går nok saktere nå enn jeg har gjort før, og jeg har alltid gått veldig fort. Nå kommer jeg nok til å gå med hvil i steget, noe jeg har lært inne på gården, avslutter Mathias.

Se Farmen tirsdag og onsdag klokken 21.40.



Se Farmen-finalen søndag 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.