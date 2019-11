Årets Bil i Europa er en kåring som både er prestisjefylt og viktig for bilbransjen. Merket som stikker av med tittelen kan bruke den for alt den er verdt i markedsføringen av modellen.

Nå nærmer det seg innspurt i 2020-kåringen Syv biler er med til finalen – én av dem skal bli Årets Bil.

Finalistene er disse: BMW 1-serie, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 og Toyota Corolla.

Juryen som avgjør hvem som vinner består av motorjournalister fra hele Europa – antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Må være helt nye

Det er ingen kategorier eller klasser i denne kåringen, målet er ganske enkelt å finne det beste bilkjøpet blant alle nominerte bilmodeller. Selve avsløringen av vinneren skjer i forbindelse med bilutstillingen i Geneve i mars.

Det ligger noen faste kriterier til grunn for å kunne være med. Bilen skal være relativt folkelig, hvilket innebærer at det skal ligge til grunn et forventet salg på minst 5.000 eksemplarer per år.

I tillegg må alle bilene være helt nye, det kan ikke være oppgraderte/facelift-versjoner av allerede eksisterende modeller. Det siste kravet er at bilene må være introdusert i minst fem europeiske land, innen årets slutt.

Jaguar I-Pace er en storselger i Norge, den ble Årets bil 2019.

Tesla til topps?

I fjor var det Jaguar I-Pace som stakk av med tittelen. Det ble mottatt med jubel hos Jaguar Land Rover som har investert mye av både penger og prestisje i denne modellen.

Det er slett ikke umulig at det blir elbil i år igjen. Tesla Model 3 regnes nemlig som en av favorittene og har allerede fått flere andre priser i Europa. Her viser Tesla at de kan levere rekordlang rekkevidde, til en pris som gjør bilen langt mer oppnåelig for mange enn storebrødrene Model S og Model X.

Porsche Taycan er også elektrisk og en ekte drømmebil for mange. Men her kan nok stiv prislapp trekke noe når juryen skal ta beslutningen.

Porsche Taycan er en av finalistene, men kan nok fort bli for eksklusiv til å kunne vinne.

ID.3 er ikke med

Går de for en mer folkelig bil, kan det godt hende at Peugeot 208 eller Renault Clio trekker det lengste strået. Franske biler gjør det også tradisjonelt sett bra i denne kåringen.

Ford Puma har endel fikse løsninger og kommer i en bilklasse som vokser fort, de kompakte crossoverne. BMW 1-serie skal nok også regnes med, men det spørs om den har mulighet til å gå helt til topps her. Toyota Corolla må finne seg i å være en outsider. Det skal ganske mye til for at en japansk bil skal gå helt til topps i Europa. Modellen mangler nok også litt av det lille ekstra som juryen gjerne setter pris på.

PS: Savner du VW ID.3 i denne oversikten? Det er fordi den ikke er nominert til årets pris. Den kommer på markedet til neste år og vil derfor være med å knive om å bli Årets bil i 2021.

Produksjonen av VW ID.3 er i gang, men den er likevel ikke kandidat i år. Foto: Scanpix

