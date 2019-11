Vi kjenner henne best som artist, og i de senere år influenser, med over 300.000 følgere på Instagram i skrivende stund.

Nå avslører Tone Damli (31) den tidligere relativt ukjente interessen som nå har blitt til en ny karrierevei.

Siden barndommen

Damli har nemlig alltid vært svært glad i blomster, noe hun takker sin far for. Nå har hun tatt interessen videre og etablert seg som blomstergründer.

– Jeg har vokst opp med en far som er gartner og landskapsarkitekt, så blomster har vært en stor del av livet mitt siden jeg var liten. Jeg hadde sommerjobb i planteskolen fra jeg var seks år med alle søskenbarna mine, så blomster ligger mitt hjerte nært, forteller 31-åringen til God morgen Norge.

Kjøpt seg inn hos svoger

Kjæresten Markus Foss og hans bror har lenge vært i blomsterbransjen. Det er sistnevntes blomsterfirma Damli nå har valgt å kjøpe seg inn som deleier i.

Men selv om mange kanskje skulle ønske det, spørs det om kundene må vente litt før de kan kjøpe designbuketter laget av den kjente artisten.

– Jeg er ikke noe blomsterekspert, forteller Damli og legger til at konseptet til firmaet er litt utenom det vanlige.

– Man får en bukett levert på døra to ganger i måneden, annenhver torsdag. Da får du det ikke satt opp for det skal du gjøre selv. Da får man det som man har lyst og du blir din egen blomsterdekoratør.

Flere baller i luften

Foreløpig fungerer Damli mest som frontfigur for firmaet og har også bistått svogeren på innkjøpsturer til Holland. Hun ønsker nemlig fremdeles og satse hovedsaklig på karrieren som artist.

– Artist er hovedfundamentet mitt. Men i tillegg liker jeg å ha mange baller i luften og ha flere ben og stå på, sier den nybakte blomstergründeren og legger til:

– Vi må ha melk og brød på bordet vi også.

Lys i tunellen

I tillegg til å glede seg over å kunne slippe sin nye plate i starten av 2020 og være mamma til Billie (5), er Tone sjeleglad for at det evinnelige byggeprosjektet som har pågått i snart fem år nærmer seg mål.

– Det har ikke vært noe kjekt det der. Nå er det fire og et halvt år siden vi kjøpte tomten, og vi trodde vi skulle få oss et flott hus og et godt hjem. Det har vi da ikke hatt på fire og et halvt år. Vi har hatt tak over hodet, men det er tungt å gå igjennom en sånn prosess, sier hun.

Familien på tre har bodd hos Damlis svigerforeldre samtidig som husbråket har pågått.

– Jeg savner bare å ha min egen plass og å ha fotfeste. Jeg har jo ikke hatt lyst til å ha blomster på bordet fordi jeg har ikke følt at det har vært mitt. Men den følelsen begynner å komme tilbake heldigvis og det er lys i tunellen for nå har vi begynt, stråler hun.