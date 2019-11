Thorbjørn Jagland harselerte med vestens Russland-sanksjoner

BLE HYLLET: Visepresident i EU-kommisjonen, Frans Timmermans (t.h.), hyllet Thorbjørn Jagland under det internasjonale seminaret i forbindelse med at Jagland går av som leder av Europarådet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

Thorbjørn Jagland går av som leder av Europarådet og ble hyllet med et eget seminar i Oslo mandag. Rett etter at Jagland kritiserte og raljerte over vestens sanksjoner mot Russland, gikk brannalarmen.