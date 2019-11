Området rundt Malibu utenfor Los Angeles er tydelig merket etter en av de mange skogbrannene som med jevne mellomrom herjer området. Når du kommer deg opp i fjellene som ligger en kort kjøretur unna kystlinjen, er store deler av området fratatt den grønne vegetasjonen.

Tilbake står kullsvarte og forkullede stammer av trær på tørr sand, som spøkelser langs veiene. De hadde ikke sjanse da flammene ble båret avgårde av vinden i et voldsomt tempo.

Dette kunne derfor vært kulissene i en tung og trist historie om hvilke effekt klimaendringene har på jordkloden vår.

Men vi er på test av Audi RS 6 – og kan love at det er alt annet enn en trist historie. Dessuten, bare for å ha nevnt det, dette er den mest miljøvennlige RS 6-en noen sinne. Den har 48-volts mildhybridsystem, sylinderkutt når du ikke trenger kreftene og utvidet start-stopp-system – som også lar bilen trille med motorkutt.

Vi ser allerede for oss en jublende fornøyd Greta Thunberg!

Dette kaller vi et rimelig hyggelig utgangspunkt for en testkjøring. Malibu leverer!

En ekstra passasjer

Siden RS 6 for første gang skal lanseres på det amerikanske markedet, er vi altså i selveste Los Angeles for å se hva den har å by på. Vi har nettopp tilbakelagt "transportetappen" på motorveien langs kysten, og kommet oss opp i fjellveiene.

Som vanlig er vi to journalister som deler bil, og bytter på å kjøre. Men i motsetning til vanlig, sitter det i dag en representant for Audi i baksetet. Han er ekspert på drivlinjen på bilen. Han snakker typisk tysk-engelsk. Og på vei ut fra hotellet der vi starter, legger han ut på inn- og utpust om tekniske detaljer.

Jeg er skeptisk. Målet mitt er å få presset bilen på fjellveiene, og jeg er usikker på om Audi-representanten vil like ”råkjøringen”. Skal du kjøre en RS6, og finne ut hva den kan by på, må du nemlig ta deg noen friheter.

Helt stille i baksetet

Etter tjue minutter på de svingete veiene, merker jeg at det har vært helt stille fra baksetet. Jeg er usikker på om det er fordi han misliker den aktive kjørestilen eller om han er blitt dårlig.

Jeg kaster et raskt blikk i det innvendige speilet, for å se hvordan han har det. Synet som møter meg er en mann som sitter meg et digert glis, mens han holder seg fast i håndtaket i taket. Han ser ut som han har det like moro som meg!

Han har åpenbart skjønt at Audi RS 6 taler best for seg selv. Show, dont´t tell, er det et uttrykk som heter på engelsk. Vis, ikke fortell, er kanskje en noenlunde presis oversettelse. Og det er dette prinsippet Herr Scmidt nå følger.

Audi RS 6 skal for første gang lanseres i USA – og hva er vel da mer naturlig enn å spenne fast et surfebrett på taket?

En åpenbaring

Etter nye 20 minutter uten ett ord, klarer han imidlertid ikke å dy seg.

– You zeee. It´s very good, gliser han.

Han tar feil. Den er ikke veldig god – den er fantastisk! En åpenbaring. Hvordan en så stor og tung bil klarer å dundre oppover disse svingete fjellveiene i det tempoet den faktisk gjør, er vanskelig å ta inn over seg.

Smidigheten er godt hjulpet av en nyheten som nå er tilgjengelig på RS 6 for første gang: Firehjulsstyring. Rumpa kommer alltid lydig etter i svingene. En aktiv differensialsperre hjelper også. Kreftene sendes dit de gjør mest nytte, og firehjulsdriften kan plante kreftene i bakken.

Men den virkelige helten, er understellet og fjæringen. Det er utsøkt. Du kan velge mellom luft- eller stålfjærer. Skal du bruke bilen som en sportsbil, og denne bilen KAN brukes som en sportsbil, velger du stålfjærene.

De fleste er imidlertid ikke så hardcore. Da er det luftfjæringen som gjelder. Den gir glimrende komfort – og fungerer nesten like godt som stålfjæringen når bilen piskes gjennom hårnålssvinger i et heseblesende tempo.

Audi gjør som BMW - og lager knapper på rattet som gir deg tilgang til ulike kjøretøyoppsett. RS 1 og RS 2.

Gjør som BMW

Audi har også for første gang laget snarveier til kjøreoppsettet i bilen, på rattet, slik BMW har gjort en stund. Her kan du velge mellom to individuelt programmerte kjøreprogram, hvor du setter opp understell, ESP, styring, girkasse og eksosanlegg.

Min nye venn i baksetet har satt opp testbilen slik han liker den best – og jeg har ingenting å utsette på det. Styring er ikke for tung, men presis. Lydnivået er maks, girkassen på sport, understellet på sitt mest dynamiske – og antispinnsystemet tillater litt utskeielser.

Etter hvert som vi får tilbringe mer tid på veiene, bare vokser bilen på meg. Jo tryggere du blir på hvor kapabel denne bilen er, jo mer tør du å utfordre den.

Bremsene på testbilen er forresten keramiske. Og selv etter to timer med MYE juling, er de like skarpe.

Midt oppi fjellene møter vi på en hyggelig liten innsjø. Dette er forøvrig ikke langt unna der en viss Kardashian-familie holder til. Nei, vi så ikke noe til dem ...

X-faktor

Skal vi være kritiske, og nå leter vi virkelig etter noe å sette fingeren på, er det at bilen kanskje er litt i overkant ”klinisk”. En viss rampete X-faktor kan vi savne, det som gir deg det ekstra fårete gliset. Men igjen, det er vanskelig å kritisere en bil for å være for bra.

Audi har forøvrig valgt å ikke gi deg muligheten til å ha ren bakhjulsdrift, slik konkurrentene BMW M5 og Mercedes AMG E63. Slik bilen er satt opp, virker en slik tanke nesten som å banne i kirka. RS 6 er en maskin for seriøs kjøring, ikke tull og fjas, kan det virke som Audi-ingeniørene har tenkt.

Du får ikke like mye gromlyd som i Mercedes AMG E63, heller. Igjen har Audi holdt litt igjen, og er mer "voksen".

Du vil også kunne merke at fjæringen blir i overkant stiv i det mest sportslige programmet. Da kjenner du hver eneste lille stein og ujevnhet i veien.

Men så snart du velger komfort, er det problemet løst. Da er den virkelig en cruiser som gjør jobben mykt og stille. Ja, for du kan selvsagt dempe lyden fra de enorme eksospottene, også.

Enorme dekk

Det er for øvrig ikke bare på under panseret RS 6 skiller seg fra A6. Selve panseret er også annerledes. Ja, hvis vi snakker om karosseriet: Faktisk er det kun fordørene og bakluka som er identiske med A6. Ellers er alt annerledes.