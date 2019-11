Dette er ekspertenes råd i tilbudsjungelen

– Og skal man kjøpe gaver, så sjekk byttemuligheten med butikken. Reklamasjon er en ting, men å bytte varer er ingen selvfølge. Sjekk hvilke regler som gjelder, legger hun til.

Hvis man handler på nett, bør man være ekstra oppmerksom.

– Hvis du handler på nettbutikker, og særlig utenlandske, bør du sjekke kjøpsbetingelsene og ikke glemme frakt og toll.

Gir godhetsfølelse

Håvard Hansen er professor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS og ekspert på forbrukeratferd. Han mener Black Friday kan sammenlignes med det januarsalget og romjulssalget var tidligere.

– Det er unisont trøkk som er konsentrert rundt én dag. Hele handelsstanden har kastet seg på, og da blir det en voldsom hype, forklarer han.

Ifølge Hansen er salget blitt utvidet til flere dager, ettersom butikkene håper å komme konkurrentene i forkjøpet.

– Ved å være tidlig ute og ikke vente til fredag, kan man få salget andre ellers ville ha fått. Dette virkemiddelet er enkelt å kopiere, og derfor hiver også de andre seg på, fortsetter han.

Derfor heter det «Black Friday» Termen «Black Friday» ble brukt for dagen etter thanksgiving for første gang i 1951, ifølge faktasjekknettstedet Snopes.com. Den refererte da til praksisen ved at arbeidere meldte seg syke for å få fire sammenhengende fridager. Uttrykket hadde da ingenting med shopping å gjøre.

Siden har navnet dukket opp ved jevne mellomrom. Blant annet er «Black Friday» blitt brukt av Philadelphia-politiet for å beskrive kaoset som ble forårsaket av shoppingkåte amerikanere dagen etter Thanksgiving.

En annen populær forklaring på opphavet til «Black Friday» er knyttet til butikkenes regnskap. Fredagen etter thanksgiving blir sett på som dagen da butikkene endelig begynner å tjene penger, altså dagen da regnskapstallene går fra røde til svarte.

Han forklarer at mange forbrukere opplever at såkalte gode kjøp vil gi en form for godhetsfølelse. Kjøp som er økonomisk gode vil for mange derfor forsvare at man ikke egentlig har behov for det man kjøper, ifølge Hansen.

– De fleste som handler kommer hjem med ting de ved nærmere ettertanke ikke har behov for, sier han.

Professoren mener man kun bør kjøpe det man uansett ville ha kjøpt til fullpris, og har ett godt råd til dem forsøker å stå imot tilbudspresset:

– Hold deg hjemme. Det er enkleste.

– Det er ingen som sparer så mye som de som holder seg hjemme.