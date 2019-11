Norske leger slår alarm: – Vil se nye sykdommer i Norge

– Det er en uløselig forbindelse mellom helse og klima, og vi ser hvordan klimaforandringene kommer til å ha store effekter på vår helse framover, sier spesialist i indremedisin og kardiologi Wasim Zahid.

Han er en av mange leger som har underskrevet oppropet. Flere kjente leger, som Trond-Viggo Torgersen og Anne Lindboe, er blant dem som har signert.

Zahid forklarer at de negative helseeffektene også vil ramme nordmenn, og at det er viktig at vi ikke tror vi er isolert fra resten av verden.

Føler en plikt

Zahid forteller at legene nå føler en plikt for å heve stemmen i klimasaken.

– Hvis det blir tørke, går det ut over matforsyningen og ernæring. Det vil selvfølgelig ha en stor effekt på de mange millionene som lever i Afrika og Asia, men også for nordmenn, sier Zahid.

En del smittsomme sykdommer som er avhengig av vær og klima, som malaria og influensa, vil kunne spre seg på en helt annen måte om jordklodens gjennomsnittstemperatur øker over tre grader.

– Sykdommer som vi i dag ser i mer tropiske strøk, vil med klimaforandringer flytte seg hitover. Vi kan begynne å se ting som denguefeber og malaria på en annen måte her på den nordlige halvkule, sier legen.

– Vi er ikke isolert

Zahid mener det er veldig viktig at nordmenn ikke ser på seg selv som isolert fra verden.

– Globaliseringen gjør at det reises mye både til og fra Norge. Det er vanskelig å sette nordmenn i en egen «boble» når det gjelder klimaforandringene. Det vil ha en stor påvirkning her også, sier han.

Til tross for at det ofte pekes på andre land som klimaverstinger, mener Zahid at Norge må ta sin del av skylden for klimaforandringene.

Legene som har underskrevet oppropet ønsker blant annet at Norge faser ut produksjonen av olje og gass. Zahid er ikke bekymret for den norske velferden dersom produksjonen stoppes.

– Jeg har stor tro på menneskers skaperevne og tilpasningsevne. Hvis man er redd for at en bedre klimapolitikk skal gå ut over velferden, har jeg tro på at vi klarer å finne nye løsninger, sier han.

Engasjert fagmiljø

Det er ni leger som gått sammen for å lage oppropet som har engasjert fagmiljøet. Oppropet ble lansert 14. oktober av Legenes klimaaksjon.

Tirsdag overleveres oppropet til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. I tillegg til initiativtakerne bak oppropet, vil tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister Wenche Frogn Sellæg og Norges første helseminister Werner Christie være med på overleveringen.