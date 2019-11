Åpen Braut Haaland om halvåret før gjennombruddet: – Det er tøft ikke å spille

Se Genk – Salzburg fra 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo (kampstart 21.00)!

– Jeg elsker å score mål, og når jeg scorer mål, er det det beste jeg kan gjøre.

Slik introduseres Erling Braut Haaland i den nye dokumentarserien «Jeder.Mann – Des is Soizburg».

I serien - som du kan se på TV 2 Sumo - følger TV-teamet Braut Haalands Red Bull Salzburg fra deres første trening denne sesongen og til og med åpningskampen i Champions League mot Genk i september.

Man får komme på innsiden av den østerrikske storklubben, der en åpen Braut Haaland også forteller om den første tiden i klubben - tiden der han langt ifra var på hele Europas lepper.

– De første seks månedene her var utfordrende for meg. Det er tøft ikke å spille, forteller det norske supertalentet.

– Når vi trener, trener vi. Når vi spøker, spøker vi

Spissen ble hentet fra Molde i januar, men det ble minimalt med spilletid i vår. Kun 82 minutter i Bundesliga, 63 minutter i cupen og fire minutter i Europa League var bokført før det endelige gjennombruddet kom denne sesongen, i en vår preget av benk og tribunetilværelse. Eventyrlige 26 mål på 18 kamper er imidlertid fasit nå, og Haaland virket til å stortrives i Østerrike allerede før gjennombruddet virkelig var på trappene.

– Vi spiller et spesielt system, det går fort, det går fort på trening og det er 100 prosent på trening hele tiden. Det er god energi på trening. Vi har det mye gøy, vi spøker mye, men det er også seriøst. Når vi trener, trener vi. Når vi spøker, spøker vi, forteller han i dokumentaren.

Snakker åpent om spillerrekruttering - følger transfermål på sosiale medier

Ledelsen i klubben er også svært åpne om sin spillerrekruttering i serien, og det legges ikke skjul på at de tvilte på om Braut Haaland ville velge dem da han samtidig var linket til klubber som Juventus for et knapt år siden.

– Hans far var svært viktig. Han anbefalte ham å dra til oss. Unggutten tenkte kanskje at det å komme til Østerrike ikke var et stort nok steg og «kun» et springbrett for å starte en veldig stor karriere, sier Christopher Vivell, sjef for rekrutteringen.