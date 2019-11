Tidligere Premier League-profil danser på ny - gir «frihet» æren for Tyrkia-suksessen

– Jeg sendte melding til Didier (Drogba), (Nicolas) Anelka og (Martin) Skrtel. Gutter som har spilt her. Jeg visste ikke at du hadde spilt her. Hvis jeg hadde visst det, hadde jeg sendt melding til deg, spøker Sturridge overfor Campbell når han spør ham om han undersøkte med tidligere Tyrkia-helter før han valgte å ta sjansen på å flytte til landet.

Nå er drømmen i hvert fall å vinne et trofé med klubben, som vant sin til nå siste tyrkiske ligatittel i 1983/84-sesongen. Siden den gang er de blitt cupmestere fem ganger, senest i 2009/10, men er allikevel sulteforet på de største pokalene.

– Du kan se hvor lidenskapelige supporterne er. De er vant til å prøve å vinne titler og prøve og vinne troféer, og det er hovedmålet vårt, sier Sturridge.

Sørloth: – Vi fungerer veldig bra sammen

Klubblagkamerat Alexander Sørloth, som i helgen scoret sitt sjuende mål på tolv kamper og er Trabzonspors toppscorer i ligaen så langt, roser også sin rutinerte angrepsmakker.

– Han har jo vært skadet ganske lenge, men i de siste kampene han har spilt har du sett at formen begynner å komme skikkelig. Jeg liker veldig godt å spille med ham, for han ser ofte etter meg, sier trønderen til TV 2 i forbindelsene med landskampene denne måneden.

Sørloth hadde selv målgivende til det ene av Sturridges to mål denne sesongen, og var selv mannen som ekspederte begge de to målgivende pasningene engelskmannen har levert. Nordmannen forteller hvorfor de to passer så godt ihop.

– Han går litt dypere i banen, og så har han en fryktelig god venstrefot. Hvis jeg starter på et løp, er det ofte at jeg får ballen. Det er veldig fint som spiss, for da starter du på flere løp fordi du kommer til å få ballen. Han vet også hvordan han skal bruke meg, så vi fungerer veldig bra sammen, forklarer Sørloth.

Har til gode å lære dans: – Mulig han har sett at rytmen ikke er der

I forbindelse med Kevin Campbells besøk i Trabzon, blir det i videoen du kan se øverst også mulighet for den gamle storscoreren til å lære seg den tidligere England-spissens eksentriske målfeiringsdans. Akkurat på det punktet, har imidlertid Sørloth foreløpig fått slippe unna.

– Er det en trang Sturridge har, det å vise tidligere Premier League-spillere å danse?

– Hehe. Nei, han har ikke prøvd å lære meg det ennå. Det er mulig han har sett at rytmen ikke helt er der, så han orker ikke å prøve engang, ler Alexander Sørloth.

Men selv om tonen er god og de to har funnet hverandre i tyrkisk toppdivisjon, har samspillet til gode å bære frukter i Europaligaen. Ingen av de to har scoret i løpet av de fire første kampene i turneringen, og forut for de to siste kampene har tyrkerne kun ett poeng.

Det betyr at de også er ute av turneringen, selv om de med to seire kan komme opp på sju og med det ta like mange totalt som Getafe og Krasnodar. De vil allikevel havne bak dem begge på innbyrdes oppgjør.

PS! TV 2 opplyste først i denne artikkelen at et håp om avansement fremdeles levde. Den informasjonen var feil, da utregningene ikke tok hensyn til at Trabzonspor uansett ville havne nederst i en rangering dersom det tre lagene bak BAsel havner på sju poeng.

