Ekspert tror RBK-spiller kan bli snappet opp av europeisk klubb

– Det er klart at det er viktig å ta et godt steg, og det er viktig å ta et riktig steg. Det er viktig å spille og det er viktig å komme til et lag som har tenkt til å bruke deg for den spilleren du er og skal bruke dine styrker. Det er vel så viktig som å ta et størst mulig steg. Det å ta et riktig et og sørge for å få spilletid. Det kommer nok til å veie tungt, sier RBK-profilen, som tidligere også har bekreftet at både han og faren er store supportere av Liverpool.

– Det må være en klubb og et bud som passer

Valget og det riktige steget er også noe Jesper Mathisen trekker frem som essensielt, både for klubb og spiller.

– RBK har nok hatt flere muligheter til å selge Meling, men det må være en klubb og et bud som passer både klubben og Meling. Han er blitt 24 år, og derfor er det veldig lite gunstig for ham å reise til en klubb hvor han blir sittende på benken. Samtidig er han mer enn god nok til å spille i en av de «mellomstore» ligaene i Europa, sier TV 2s ekspert.

Mathisen mener Meling har gått litt under radaren for enkelte og at også flere av dem som har kapret overskriftene kan takke nettopp venstrebacken for det.

– Han kan brukes i mange forskjellige posisjoner, men det er jo som venstreback han er klart best. Samuel Adegbenro har ofte vært Rosenborgs beste offensive spiller de siste årene, og noe av grunnen til det er at han har spilt sammen med Meling på venstresiden, sier han.

TV 2-eksperten minner også om at torsdagens kamp - den siste på Lerkendal i i Europa i denne omgang - er viktig for fremtiden til flere i RBK.

– En av de viktigste grunnen til at Kåre Ingebrigtsen ble byttet med Eirik Horneland var at de skulle være bedre ute i Europa. De skulle være langt mer konkurransedyktige enn det de var i 2018, men fasiten etter fire kamper er at de er akkurat like langt unna. Det er derfor veldig viktig med noen gode opplevelser og prestasjoner før de tar ferie, for akkurat nå er det ikke mange RBK-supportere som har veldig stor tro på dette prosjektet, sier TV 2s ekspert.

Se Rosenborg-LASK fra 20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Zebra!

PS! TV 2s intervju med Meling ble gjort under landslagspausen.