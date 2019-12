Ett av de mest spennende norske navnene i europeisk ungdomsfotball for tiden er 16-åringen Oscar Bobb.

Manchester City-spilleren, som tidligere i høst ble lansert som storklubbens mest talentfulle i sin årgang av den britiske storavisen The Guardian, er G16-landslagsspiller for Norge og er spådd en stor fremtid i fotballen.

Tidvis kan man i sosiale medier se spor av hans briljanse, blant annet forrige måned da det ble delt en scoring og målgivende pasning Bobb leverte for Citys U18-lag i en 5-0-seier over Swansea.

16-åringen gikk til Manchester Citys i sommer, men har vært på manges lepper i mange år etter at han allerede som 11-åring viste seg frem for det norske fotballpublikummet gjennom sin innsats for Lyn i Norway Cup.

Tidligere Lyn-spiller og supertalent Mats Møller Dæhli er blant dem som gleder seg over Bobbs store talent, men retter samtidig en pekefinger i retning dem som har vært med på å hausse ham opp i en årrekke allerede.

– Han er en veldig spennende spiller. Det må gå an å si?

– Ja, men altså… Å drive å hype opp 11-12-13-åringer er så meningsløst.

– Du liker ikke Norway-Cup-fokuset, egentlig?

– Jeg synes det er ganske meningsløst. At han er en god spiller, ser alle. Gi ham tid, la ham være i fred, la ham utvikle seg, så får vi se hvordan det går. men at han er veldig god, er det ikke noen tvil om, sier St. Pauli-spilleren til TV 2 i forbindelse med forrige måneds landskamper mot Færøyene og Malta.

BEST AV DE UNGE: Mats M. Dæhli viser frem trofeet som bevis på at ingen i Manchester Uniteds ungre avdelinger var regnet for bedre enn ham. Anledningen er Premier Leage-kampen mot Wigan på Old Trafford i september 2012. Foto: Jon Super/AP

Lærte mye av United-tiden: – Det er det ikke noen tvil om

Møller Dæhli var selv også et supertalent i ung alder og ble anbefalt for Manchester United allerede da han var tolv år. Som 15-åring tilsluttet han seg klubbens akademi, før han på sin 17-årsdag signerte profesjonelt med gigantklubben.

Selv om han imponerte på reservelagsnivå og ble kåret til den beste unge spilleren i klubben i sin første sesong, ble det aldri noen A-lagskamper for de røde djevlene for Møller Dæhli. I stedet signerte han for Molde som 18-åring, men han bekrefter at han nøt godt av sin tid som unggutt i en storklubb.

– Jeg lærte mye av den perioden, det er det ikke noen tvil om. Du flytter hjemmefra, flytter fra venner til en ny kultur. Du blir sterk mentalt og får en stayer-evne. Nå valgte jeg å dra til Molde og ta en litt annen vei inn mot voksenfotballen, men det har uten tvil hjulpet meg til å kunne mestre og håndtere motgang og være sterk nok til å fighte meg inn på det øverste nivået, sier den norske landslagsspilleren.