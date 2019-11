Rundt klokken 16 søndag ettermiddag ble en eldre kvinne påkjørt i et fotgjengerfelt i Larvik. Søndag kveld sa politiet at kvinnen var på akuttmottaket i Tønsberg, men mandag morgen opplyser de at kvinnen er fløyet til Ullevål.

En ung kvinne fikk førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Det skal ha vært en passasjer i bilen.

Søndag kveld arbeidet både kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe på stedet.

Kvinnen var bevisstløs da hun ble hentet av ambulansen og blødde fra hodet.

