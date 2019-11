Leger frykter for helsen til Assange i britisk fengsel

FENGSLET: Julian Assange sitter fengslet i Storbrittania i påvente av en avgjørelse om han skal utleveres til USA. Foto: Daniel Leal-olivas / NTB scanpix

Mer enn 60 leger skriver i et åpent brev at de er bekymret for Julian Assanges helse, og frykter at WikiLeaks-grunnleggeren kan dø i britisk fengsel.