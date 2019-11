Ydmykelsen i Drammen søndag kveld var enda et nederlag i rekken for Brann denne sesongen.

Bergenserne har feilet i Eliteserien, Europa og i cupen. Deres tre målsetninger er ikke nådd.

Supporterne har svart med å la være å komme på kamp. Nettopp det er klubbens største problem, mener tidligere Brann-spiller og TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp.

– Likegyldigheten i Bergen er hovedproblemet. Jeg har aldri sett så få mennesker som jeg så på Brann-Odd sist hjemmekamp. At folk slutter å bry seg, går ikke i en klubb som Brann. Klubben lever av entusiasme, og den lever av bergenserne rundt som elsker klubben. Nå må hele klubben evalueres, understreker Huseklepp.

– Når de har vært igjennom noe sånt som å mislykkes i alle målsetninger, i tillegg til en høst med så få tilskuere og en dalende entusiasme, så må alle evalueres. Trenerteamet, spillerne, ledelsen. Her må det en kraftig opprydning til, legger han til.

Dagen etter 0-6-tapet informerte klubben om at både spillere og trenerteam hadde tatt mediefri. Daglig leder Vibeke Johannesen har heller ikke gjort seg tilgjengelig overfor TV 2.

Må inkludere supporterne

Etter at evalueringen er gjennomført mener Huseklepp at supporterne må inkluderes.

– Det tror jeg er veldig lurt av dem i forhold til å komme med konkrete grep som skal få dette til å bli et kjekt produkt igjen. Et produkt folk kan trykke til brystet og ha troen på inn mot neste år. For det trenger de. Entusiasmen er ikke der, akkurat nå, sier Brann-legenden.

Han understreker at det er viktig at klubben ikke legger lokk på alt de sier internt.

– Selvfølgelig skal man ikke si alt man evaluerer utad, men jeg tror det er viktig at man deler et oversiktlig bilde over hva resultatet av evalueringen blir, og hvordan veien videre ser ut. På den måten kan de få folk med, og det er viktig for Brann.

Brann-ledelsen har allerede delt noe rundt evalueringen av årets sesong. For i starten av november, før sesongen er ferdigspilt, uttalte daglig leder Johannesen til Bergens Tidende at Lars Arne Nilsens trenerfremtid var «ferdigsnakket». Det kunne de ventet med, mener Huseklepp.

– Hvis de velger å gjøre det på den måten, så gjør det det. Men jeg tror at det hadde vært en fordel for klubben sin del å vente med å si noe til sesongen er over, og evalueringen er tatt.