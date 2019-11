Lørdag for en uke siden satt SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på en Koran under en demonstrasjon i Kristiansand.

Nå sier Tumyr at han kommer til å gjøre det igjen.

– Ja, absolutt. Dette er bare begynnelsen på en frihetsbevegelse. Den handler om retten til å drive religionskritikk, sier Tumyr til Agderposten.

Han sier til avisen at det å brenne Koranen ikke er det han har mest lyst til.

– Det jeg helst ønsker, er å sitte sammen med folk og diskutere argumenter og fakta. Men det er ingen som vil eller tør, sier Tumyr til avisen.

Han sier at grunnen til at de brant boken var for å «vekke folket».

Det var under en SIAN-demonstrasjon i Kristiansand lørdag 16. november at organisasjonen hadde varslet at de kom til å brenne en Koran. Det fikk de beskjed av politiet om at de ikke fikk lov til. Tumyr kastet derfor et eksemplar av Koranen i en søppelkasse isteden.

Rett etter dette satt SIAN-leder Lars Thorsen fyr på et annet eksemplar av Koranen.

Fem motdemonstranter og ett SIAN-medlem ble innbrakt til politiarresten etter demonstrasjonen, blant annet for å ha forstyrret ro og orden og for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

