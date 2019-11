LVMH opplyser i en uttalelse mandag at summen vil ligge på 16,2 milliarder dollar. Avtalen omfatter det 180 år gamle smykkeselskapet og dets 300 butikker verden over, for 135 dollar per aksje.

Ifølge uttalelsen har avtalen blitt godkjent av begge selskapenes styrer, og håpet er at en overtakelse kan skje i løpet av 2020.

LVMH sier avtalen vil styrke selskapets posisjon på det amerikanske markedet, og når det gjelder luksuriøse smykker.

Tiffany sier avtalen vil sikre selskapets langsiktige overlevelse.

LVMH er allerede eier av 75 merker.

