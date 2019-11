Tesla har en egen evne til å engasjere – og provosere. Nå sist da de presenterte sin aller første pickup. For den er virkelig ikke som pickuper flest.

En av dem som har reagert sterkt på denne bilen, er Brooms bilekspert Benny Christensen. Slik var hans første "møte" med Teslaen:

Jeg har ferie og har stukket til fjells for å gå på ski. Jeg våkner etter en lang og god natts søvn i hotellsengen, gnir søvnen ut av øynene, skrur på nattlampa og griper søvnig telefonen ved siden av meg på nattbordet.

Plutselig bare rykker jeg til ... For hva i svarte helsike er dette?

Nå er jeg lys våken – men tror allikevel at jeg drømmer. Rett og slett for at jeg ikke helt kan tro på eller forstå bildene jeg ser på mobilen min. Bildene av Teslas mye omtalte pickup, Cybertrucken.

Den ble lansert lansert torsdag kveld, California-tid. Som seg hør og bør med stor ståhei, pryoshow og strobelys.

Enhver amerikansk bilprodusent med respekt for seg selv har jo en pickup, helst i størrelse XXL. Bare i år selges det 1,5 millioner pickuper i USA.

Skal den være slik?

– Litt fortumlet går det sakte men sikkert opp for meg at; jo da – det er nok slik den kanskje kommer til å bli. Jeg skal være den første til å innrømme at det ikke akkurat er kjærlighet ved første blikk. Ikke det andre, tredje eller fjerde heller for den saks skyld. Herregud, for et utyske av en bil. Og helt ulik alle skisser og teasere som i årevis har florert i løpet av de syv årene som har gått siden pickup-planene ble luftet for første gang.

Pickuper har sett relativt like ut i 100 år. Det vil Tesla gjøre noe med. Og det har de definitivt klart.

Usikkerheten gnager. Skal den være slik? Eller er det hele et Elon Musk-stunt? Er bilen kanskje bare et "skalkeskjul" og PR-stunt – litt a la det russen bruker om russebussene sine og dekknavn – før de avslører det egentlige navnet? For å både å bygge opp og hale spenningen ut i det lengste? At det rett og slett kanskje kommer noe mer "spiselig", litt senere?

Det er disse tanken som kretser rundt i hodet mitt, når jeg etter hvert spenner på skiene og gir meg skiløypene i vold. Tunge snøfiller daler sakte ned. Grantrærne er snødekte og tunge. Lafta hytter og skigarder med snø på gir julestemning så det holder. Den stemningen jeg er så glad i og som er så viktig for meg.

Det er en grunn til at ikke så mange kjøper denne

Tesla-hatere er det mange av

Likevel kretser tankene nå mest rundt nattens hendelser i California og Cybertrucken. En bil som er så langt unna norsk bonde- og juleromantikk som det er mulig å komme.

Den ser jo ut til å være tegnet av en syvåring som har fått ny linjal ... Aggresiv Bertone-design fra tidlig 70-tall blir jo rent "bullig" i forhold til disse sylskarpe, rene og, for meg, i overkant minimalistiske linjene.

Seks sitteplasser og i kjent Tesla-stil et minimalistisk interiør. Skjermen skal være en 17-tommer.

– Alle pickuper har vært ganske like i nesten hundre år, så det var på tide å lage noe helt annerledes og nytt, sa Tesla-sjef Musk under lanseringen. Dermed er det vel lite håp for "skalkeskjul-teorien" min.

Det er også mulig at ferie og en overdose av frisk luft får uvanlig mye fart på hjernevinningene mine – og at det kanskje innimellom grenser til det paranoide. Men jeg går også og funderer på om ikke "tabben" med det knuste, uknuselige "Tesla armour-glasset" som er lagd av polymerkompositt, og som ved et et "uhell" ble knust under lanseringen er et "stunt"?

Tesla-hatere er det mange av. Det vet Musk. Nå ga han (kanskje ...) disse vann på mølla og fikk dem til å lese sakene om "tabben" og slik sett gitt de mye informasjon om bilen som de neppe ellers hadde fått med seg. All reklame er jo god reklame. Eller? Uansett; Musk er både smart og kalkulerende. Det har vi sett eksempler på flere ganger.

0-100 på 3 sekunder og 800 km rekkevidde

Den største utgaven kan trekke mer enn seks tonn.

Cybertrucken kommer i tre versjoner, der den billigste med én motor og bakhjulsdrift koster fra 366.000 kroner. Rekkevidden er oppgitt til over 400 kilometer. Den skal klare 0-100 km/t på ca. 6,5 sekunder.

Utgaven med to motorer og firehjulsdrift skal koste fra ca 460.000 kroner. Den har en rekkevidde på over 480 km.

Den raskeste utgaven av Teslas Cybertruck skal gjøre unna 0-100 km/t på ca. 3 sekunder. Det er lynkjapt... Denne topputgaven får tre motorer og en rekkevidde på mer enn 800 (!) kilometer. Det snakkes om priser på rundt 640.000 kroner for denne her hjemme.

Mer enn 200.000 har visstnok satt seg på reservasjonsliste så langt. Tesla sier selv at denne ikke er ment å selge like godt som de øvrige modellene.

Dette er også en pickup for de virkelig tøffe takene

Kommer i 2022

Ikke vakker. Da jeg så dette bildet, trodde jeg knapt mine egne øyne. Fra siden ser den ut som den er tegnet av en syvåring med linjal ...

Bilen er planlagt å gå i produksjon fra 2021 og de første eksemplarene kommer neppe hit til berget før i 2022. Da har vi kanskje klart å venne oss til den. Men mye tyder også på at Cybertrucken vil får noen endringer før den tid. I USA er det, enn så lenge, påbudt med sidespeil. Det har ikke denne bilen. Den smale lysstripa i fronten som utgjør hovedlyktene er neppe heller etter "boka" der borte.

– Vi har de siste årene lært å kjenne Tesla som en annerledes bilprodusent som gjør ting på sin helt egen måte. De er nå målestokk for dem som har produsert biler i mer enn 100 år. Det liker jeg.

Denne gangen strekker de også strikken langt. Kanskje lenger enn langt. Men igjen – de viser at de både tør og kan. Om de lykkes denne gangen, gjenstår dog å se.

Jeg har selv, ved flere anledninger, fundert på å kjøpe meg en pickup. Rett og slett fordi jeg synes de kan være steintøffe. Det er noe skikkelig karslig over en litt velvoksen pickup. Jeg tror nok likevel at jeg sparer tusenlappen en reservasjon koster og beholder Tesla Model S-en min en stund til. Dette ble litt i overkant for meg. Det var jo knapt så jeg trodde mine egne øyne da jeg så den ...

