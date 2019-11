En mild start på uka – så blir det kaldt

Selv med noen kjølige uker i starten av måneden, har november vært preget av mye mildt vær. Trenden fortsetter inn i første halvdel av den kommende uka, men så skjer det en tydelig endring.

De som kan juble for klarvær i starten av uka, får helgens dårligste vær.

– Det blir et markant fall i temperaturen midtveis i uka. Som konsekvens blir det kaldere i hele landet. Det begynner i Nord-Norge allerede nå, før det gradvis legger seg over resten av landet, forteller meteorolog Isak Slettebø fra StormGeo.

Fra best til verst

Ifølge meteorologen er det Trøndelag og Møre og Romsdal som kommer best ut første halvdel av den kommende uka.

– Det er Møre og Romsdal og Trøndelag som kommer best ut i sør, og det blir stort sett opphold og perioder med sol, forteller Slettebø.

Det ser imidlertid ut til at fylkene må utnytte godværet i starten av uka: Fra og med torsdag blir været verre.

– Fra og med torsdag er det Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Nordland som må ta støyten: Her blir det snø og ganske mye vind, forteller Slettebø.

Morgentemperaturen kan lure deg

Slettebø forteller at om du bor i sør kan det være en fare for at det som oppleves som mildt morgenvær kan spille deg et puss.

– På Vestlandet og i Midt-Norge kan det føles ganske varmt når du våkner om morgenen, men siden temperaturene ikke vil stige særlig gjennom dagen, blir det kjøligere enn man forventer, sier han.

Det ser ut til å bli vått langs kysten, og meteorologen sier det er snakk om 10-15 millimeter nedbør i ytre strøk.

– De store byene langs kysten får nedbør som kommer som regn. Det kan man også forvente i Oslo, men beveger man seg inn i marka vil det nok falle som snø, forteller Slettebø.

Snur på torsdag

Fra torsdag blir det kaldere i store deler av landet og det vil føre til et markant fall i temperaturen. Tross lavere temperaturer blir det mye klarvær i helgen.

– Områdene Østafjells kommer best ut av det. Her blir det mest sol og minst skydekke, forteller Slettebø.

Østlandet og Sørlandet har også lyspunkter i vente, spesielt sammenlignet med de siste ukenes gråvær.

– Det har vært mye skyer på Østlandet og Sørlandet i flere uker nå, så sammenlignet med det ser helgeværet på Østlandet lovende ut, sier Slettebø.

Nord-Norge kan vente seg mye vind i helgen, men Slettebø mener det er for tidlig å si noe om det blir storm.