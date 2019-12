De utenlandske eierne drar inn millioner før vindparken har åpnet

I november kunne TV 2 avsløre hvordan inntekter fra Tellenes vindpark i Rogaland blir sendt via Irland til en skattefri øy i Det karibiske hav.

Det fikk både lokalbefolkningen og politikere til å reagere kraftig.

I dag kan TV 2 fortelle at også Guleslettene vindpark i Sogn og Fjordane er eid fra Caymanøyene.

Det norske driftsselskapet som eier konsesjon til å drive Guleslettene vindpark er eid av selskapet Global Renewable Power II (Europe) Investco L.P., via to selskaper i Irland, viser TV 2s undersøkelser.

Dette er det samme selskapet som eier Tellenes vindpark i Rogaland.

– Dette her er noe drit. Det er akkurat dette jeg fryktet. Det er synd at vi ikke har visst dette i forkant, for nå er det vel kanskje ikke så lett å gjøre noe med, sier Anne Kristin Førde (Ap), ordfører i Bremanger kommune, som vindparken ligger i.

Det amerikanske selskapet BlackRock, som svarer på vegne av alle eierselskapene til Guleslettene vindpark, skriver i en e-post til TV 2 at de følger norsk lov og norske skatteregler.

Har inntekter før vindparken åpner

Til neste høst skal Guleslettene vindpark stå ferdig. Da vil 47 turbiner på rundt 150 meter strekke seg over Florø og Bremanger kommuner. De er en del av en storstilt satsing på fornybar energi i Norge.

STOR: Her kommer Guleslettene vindpark. Foto: Erlend Vikene

Det irske eierselskapet, Guleslettene Renewable Power II DAC, er registrert som et såkalt 110-selskap.

Slike selskaper kan oppnå skattenøytralitet, og dermed slippe å betale skatt i Irland.

I 2018, to år før vindparken åpner, hadde det irske eierselskapet allerede bokført renteinntekter på 12,8 millioner kroner fra Guleslettene vindpark, viser TV 2s gjennomgang av selskapsdokumenter i Irland.

KRITISK: Ola Teigen (Ap) er ordfører i Flora kommune. Foto: Erlend Vikene

Dette skyldes at vindparken har tatt opp et lån på 279 millioner kroner fra sitt eget eierselskap i Irland, på samme måte som Tellenes vindpark i Rogaland, viser TV 2s gjennomgang av de finansielle forholdene.

– Det høres kreativt ut. Det høres ut som om utbyggingen ikke er fra industrielle aktører men fra finansielle aktører. Det er mer spekulasjon som ligger til grunn enn fornybar kraft, og det er ikke bra, sier Ola Teigen (Ap), ordfører i Flora kommune.

Håper på skattemillioner