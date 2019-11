Cruiseskipet Norwegian Joy lå til kai i Los Angeles søndag, da de seks passasjerene ble undersøkt. Ifølge CBS Los Angeles hadde de seks passasjerene blitt syke etter at skipet lå til kai i San Pedro. Det skal ikke være alvorlig for noen av dem.

Bataljonssjef Daniel Curry ved brannvesenet i Los Angeles sier at de ble utkalt med beskjed om at én passasjer var syk. Da de kom fram hadde de hjulpet seks stykker, hvorav fire fikk hjelp til å komme seg videre til sykehus.

– De var i grei form … ingen hadde umiddelbare behov, men de var kvalme og trengte å bli transportert, sa Curry om de fire.

Mulig virus

Norwegian Joy har tilbakelagt et 17 dager lang cruise fra Miami via deler av Columbia, Guatemala og den mexicanske rivieraen, før det ankom San Pedro i Los Angeles. Der ventet hjelpen, etter at melding om mulig norovirusutbrudd kom fra skipet i forveien.

Curry sier at det var 2.000-3.000 reisende om bord.

Ifølge passasjerer ble det kunngjort på skipet for tre dager siden at folk hadde begynt å bli syke om bord.

– De sa at det var mange syke folk, og det ble lagt restriksjoner på mange ting, sier passasjer Brigitte Leise.

Passasjerene fikk blant annet beskjed om å vaske seg på hendene hver gang de forlot et rom, og de fikk heller ikke lov til å forsyne seg selv med mat.

– De tok alle putene, og de vasket dem, og da vi gikk av skipet hadde de vernedrakter på og de desinfiserte alle rommene, sier Judy Lukos.

Klare til nytt cruise

Verken selskapet eller brannvesenet vil bekrefte at det dreier seg om et norovirusutbrudd, men i en melding fra Norwegian Cruise Line erkjenner selskapet at noen av passasjerene på Norwegian Joy fikk magerelatert sykdom mens skipet seilte gjennom Panamakanalen.

– For å avbøte ringvirkninger av denne sjeldne hendelsen, implementerte vi strenge sanitærprosedyrer. De berørte passasjerene ventes å være i ok, og skipet fylles opp for nok et cruise som kaster loss søndag kveld, opplyser selskapet.

