Lenge var det bare noe vi hadde hørt om fra USA: Den store handledagen før jul, da folk gikk amok i butikkene.

Så kom Black Friday til Norge og ble nesten umiddelbart en stor happening her hjemme også.

Men her handler det ikke bare om butikker og tilbud. De siste årene har Black Friday også vært blant de verste ulykkesdagene i trafikken. Stressede bilister på vei til og fra kjøpesentre og butikker har medført økt risiko på veiene. Nå som salget er utvidet til hele uken gjennom Black Week, frykter forsikringsbransjen flere ulykker.

Over 1.500 ulykker

– Under Black Week i fjor ble det meldt inn over 8.000 bilskader til forsikringsbransjen, til en kostnad rundt 175 millioner kroner. Bulkeskader etter påkjørsler og ryggeulykker dominerer, og Black Friday er den verste dagen med over 1.500 trafikkulykker alene. Man kan trygt si at vi har grunn til å frykte en ny bulkeuke, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

På Black Friday i fjor ble det registrert 1.531 trafikkulykker til en kostnad på vel 30 millioner kroner, viser tall fra Tryg Forsikring og Finans Norge.

Parkeringsplasser er særlig utsatt denne uken, her skal det ikke mye til før det blir skader. Foto: Shutterstock/Tryg.

Kjører ut i lunsjen

I 34 prosent av alle ulykkene var sjåføren i alderen 35 til 50 år, og de fleste var menn.

Den høyeste andelen ulykker skjedde mellom klokken 12 og 13.

– Vi ser av skademeldingene at antallet stiger markant midt på dagen, mange kjører nok ut allerede i lunsjen for å shoppe. Utover ettermiddagen har folk dårlig tid, og kjører gjerne i skytteltrafikk for å få med seg mest mulig, billigst mulig. Bilkø, stress og kaos preger veiene til kjøpesentrene i de store byene, og på det mest hektiske skjer det seks ulykker per minutt, sier han.

Kostnadene per reparasjon økte med hele ti prosent i fjor. Her blir det fort penger av det. Foto: Shutterstock/Tryg.

Skadene ble mye dyrere

For hele fjoråret registrerte forsikringsbransjen nesten én million bilskader til en erstatningskostnad på over 15 milliarder kroner, viser en oversikt fra Finans Norge.

Reparasjonskostnadene økte dramatisk fra året før, med vel 10 prosent.

– Det blir mer og mer elektronikk i nyere biler, og bilskjermene er gjerne utstyrt med en rekke sensorer. Der man tidligere kunne utbedre bulkeskader enkelt, kan det i dag koste titalls tusen kroner å erstatte eller utbedre deler av karosseriet. Særlig hvis det er påført skader på en skjerm eller en annen bildel som inneholder innebygde sensorer, sier Brandeggen.

Slik kan du unngå bulkeskader Det beste er selvsagt å la bilen stå, i hvert fall torsdag og fredag.

Unngå de store kjøpesentrene hvis du har mulighet.

Minst trafikkulykker Black Friday er mellom klokken 09 til 11 på formiddagen.

På parkeringsplass, parker langt fra inngangspartiet. Der er sjansen for sammenstøt minst.

Rygg inn når du parkerer. Da har du mye bedre oversikt når du skal kjøre ut.

