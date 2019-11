– Dette året har inneholdt mye bra, og mye veldig komplisert, så på vegne av meg og min familie, takk for at dere er der og bryr dere, sa Swift fra scenen, ifølge AP.

Det har stormet rundt Swift den siste tiden etter at hun har hatt en offentlig krangel med stjernemanager Scooter Braun. Sangstjernen har offentlig kritisert Braun, noe som har ført til en rekke drapstrusler mot han og hans familie.

På forhånd var det kjent at Swift ville bli hedret som tiårets artist, og hun framførte i forbindelse med utdelingen en medley av noen av sine største hits. 29-åringen har tidligere blitt nektet å spille en del av sine eldre sanger av Braun, men det fikk hun likevel gjøre søndag.

Sangerinnen dro også i land prisen for årets artist, foran konkurrenter som Ariana Grande, Drake, Halsey og Post Malone. I tillegg vant hun prisen for beste pop/rock-album, beste musikkvideo og beste moderne voksenpop. Dermed kunne hun reise hjem med seier i alle kategoriene hun var nominert til.

En annen artist som har hatt et stort år, er 17 år gamle Billie Eilish. Eilish opptrådte med sangen «All the Good Girls Go to Hell», og kunne også ta med seg prisene for årets nykommer, og beste alternative artist.

Stjerneparet Shawn Mendes og Camilla Cabello spilte hitlåten «Señorita», en låt de også vant prisen for beste samarbeid for, mens Post Malone fikk et plaster på såret da han vant beste rap/hip-hop-album for «Hollywood's Bleeding».

Rapperen Lil Nas X kunne sammen med Billy Ray Cyrus innkassere prisen for årets rap/hip-hop-låt for monsterhiten «Old Town Road»