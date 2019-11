En undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter , viser at 61 prosent av de spurte har fått lavere tillit til offentlige instanser snart én måned etter det ble kjent at Nav har feiltolket EØS-forordningen i flere år.

Feiltolkningen har ført til at mange nordmenn feilaktig har blitt anmeldt og dømt for trygdesvindel.

I undersøkelsen er 1.020 personer spurt om hvordan tilliten deres til offentlige instanser er påvirket etter trydesaken. Her svarer 24 prosent at de har mye lavere tillit, og 37 prosent svarer at de har lavere tillit.

– Det er selvsagt viktig at folk har tillit til at Nav ivaretar deres rettigheter. Ettersom vår feiltolkning har hatt negative konsekvenser for en gruppe av Navs brukere, er det ikke overraskende at det gir seg utslag i lavere tillit, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i Nav til ABC Nyheter.

– Våre årlige brukerundersøkelser viser at de fleste er trygge på at vi ivaretar deres rettigheter. Det viktigste nå er at vi rydder opp for dem det gjelder og fortsetter arbeidet med å levere stadig bedre tjenester til brukerne våre, sier Turnes.

(©NTB)