Manchester United slet lenge voldsomt mot Sheffield United, som ledet 2-0 før elevene til Ole Gunnar Solskjær snudde kampen, men vertene utlignet til 3-3 på tampen.

– Hvis Solskjær klarer å installere den rette mentale innstillingen i spillerne fra starten av, vil de bli klart bedre. Jeg har sjelden sett så stor forskjell på kvalitet på et lag i samme kamp som det ble presentert her. Det er først og fremst et psykologisk problem, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Ungguttene Brandon Williams og Mason Greenwood sto for opphentingen til United, før Marcus Rashford satte inn 3-2-målet.

– Det vil selvfølgelig være større svingninger i prestasjonen med mange unge spillere, men de kan godt skjønne at du må skru til litt og spille «on the front foot», som er Marcus Rashfords favorittuttrykk, mener Hangeland.

Hangeland: – Han demonstrerer utvikling

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med responsen til spillerne, og han trakk paralleller til det pinlige 0-4-nederlaget på Goodison Park i april, der de raknet etter å ha ligget under 0-2 til pause.

Solskjær kalte kampen «et kjempelagt steg fremover».

– Jeg mener at på Premier League-nivået skal du ha spillere som er såkalte «Premier League performers», altså spillere som vet hva som kreves i alle kamper og skal bare levere det dette nivået. Det skal ikke være nødvendig å snakke om at man kommer frem til dette nivået en eller annen gang i fremtiden, mener Brede Hangeland.

– Men det går an å tilgi Solskjærs prosjekt, for det er mange unge spillere og mange som ennå ikke er «Premier League performers». Han gjør noe smart her, for han snakket om forrige sesong mot Everton, så han demonstrerer utvikling, fortsetter den tidligere Crystal Palace- og Fulham-stopperen.

TV 2s ekspert: – United varierer altfor mye

Hangeland mener stabilitet er nøkkelen for Manchester United.

– Nå varierer de altfor mye i kvalitet, og det kan tilgis fordi det er et ungt lag, men dette er ikke en situasjon Manchester United ønsker å være i. De ønsker å være i en situasjon der de har et lag som de vet leverer på et visst nivå i hver kamp, og som da vinner de aller fleste kampene, sier eksperten.

Manchester United ligger på niendeplass i Premier League med ni poeng opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen.

– Disse kampene (som mot Sheffield United) må vinnes, som Solskjær også sier. De må komme på det nivået fortest mulig. Sheffield United skal være et lag som Manchester United bare feier av banen, sier Hangeland.

Neste kamp er borte mot Astana i Europaligaen, før Aston Villa kommer til Old Trafford søndag ettermiddag.