Med fem Premier League-kamper på rad uten seier for Arsenal øker presset på manager Unai Emery. Senest lørdag klarte de bare 2-2 hjemme mot Southampton.

– Det er ikke nærheten av godt nok, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

På de siste ti ligakampene har Arsenal kun vunnet to av kampene. Det er allerede blitt åtte poeng opp til den viktige fjerdeplassen.

– Emery kritiseres for noen hovedpunkter. Det første er behandlingen eller mangelen på sådan av stjernespillerne: «Mesut Özil-problemet». Han tjener en formue i ukelønn, men ingen vet om han skal spille eller ikke. Situasjonen er gift, sier Brede Hangeland, før han drar frem hovedpunkt nummer to:

– Emery er vinglete. Han legger opp alle kampplaner etter motstander. Hva er Emerys spill? Hvilken strategi er det han har? spør TV 2s fotballekspert.

– Emery må tro at han er mye smartere

Hangeland peker på at Arsenals spanske manager startet med fem forsvarsspillere og to defensive spillere mot Southampton lørdag.

– Kanskje er det en tanke bak det, men han vingler ikke bare fra kamp til kamp, men også under selve kampen. Da skjønner du at Arsenal-fansen blir frustrert. Mot slutten av kampen mot Southampton var hele arsenalet kastet inn. Du må ha en slags rød tråd eller grunnfilosofi som manager. Det er umulig å forholde seg til som spiller, sier Hangeland.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen sammenligner med lagene som nå har de fire Champions League-plassene på tabellen.

– Selvfølgelig kan man kunne variere litt, men se på de andre topplagene. Driver Liverpool, Leicester, Manchester City og Chelsea på sånn? Holder de på å vingle sånn som dette? Emery må tro at han er mye smartere enn alle andre, men det virker ikke, mener Hangeland.

– Fra Arsenal-leiren rapporteres det om endeløse videomøter, masse tenking og masse snakking fra Emery, som ikke er verdens beste i engelsk. Dette fører til slitasje, i hvert fall hvis de ikke får resultater, fortsetter han.

Emery tar ansvaret for resultatene

Emery uttalte på pressekonferansen etter 2-2-kampen mot Southampton at han tar ansvaret for de svake resultatene.

Spanjolen hevdet også at han føler han har støtte fra klubbledelsen. The Telegraph hevder imidlertid at spillerne har mistet troen på manageren.

– Nå er min jobb å analysere denne kampen og prøve å få selvtilliten tilbake hos spillerne. Det er vanskelig, men vi må komme oss videre i løpet av de neste dagene, sier Emery.

Arsenal møter Eintracht Frankfurt i Europaligaen-gruppespillet på hjemmebane torsdag kveld. Arsenal topper gruppen med to kamper igjen.

Neste ligakamp for Arsenal er borte mot Norwich søndag ettermiddag.