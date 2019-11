Brann-profil forklarer julebord-spøk – tar nådeløst oppgjør med egen klubb

Se hvordan Strømsgodset ydmyket Brann i Sportsnyhetene i vinduet øverst.

Før kampen mot Strømsgodset gjorde Kristoffer Barmen et oppsiktsvekkende intervju med Eurosport.

Med glimt i øyet fortalte midtbanespilleren at spillerne hadde vært på julebord lørdag kveld.

– Det var akevitt og full pakke. Det ble sent, men i dag er vi klare for å levere, sa en glisende Barmen.

Levere gjorde ikke Brann. Bergenserne ble totalt ydmyket, og tapte til slutt 0-6.

Etter kampen forklarer Barmen intervjuet.

– Det må være lov å dra en spøk og litt sarkasme rundt seriøsiteten av det vi driver med. Det har vært litt kjedelig rundt Brann i det siste, og lite «fuzz.» Vi må prøve å skape det, sier 26-åringen til TV 2.

Bare en spøk

At Brann-spillerne var ute og festet kvelden før kamp, stemmer ikke, forsikrer Barmen. Midtbanespilleren forteller at han og Azar Karadas kom sent til en julemiddag med laget.

– Assistenttreneren dro en spøk og sa at de hadde fjernet maten. Da var det noen som hadde julebord ved siden av, og så gikk vi og tok noen pinner fra deres buffé. Da vi kom rundt hjørnet, satt resten av guttene og lo av oss, forklarer Barmen.

Lars Arne Nilsen kommer med samme forklaring.

– Det er ikke noe mer enn det. Guttene er seriøse, forsikrer Brann-treneren.

Brann har hatt lite å spille for denne høsten, og har høstet kritikk for både spillet og resultatene. Det har medført stadig svakere tilskuertall og pessimisme i Bergen.

– Noe må skje

Barmen maner klubben til å ta tak i problemet.

– Vi må lage litt sirkus i Bergen og rundt Brann for at folk skal ha lyst til å se på oss. Vi kan ikke fortsette i det samme sporet som vi har vært i de siste månedene. Det gjelder ikke bare meg eller oss i garderoben, men hele Sportsklubben Brann. Vi må gå i oss selv og klare å skape liv rundt klubben igjen, slår han fast.

– Hvordan skal dere klare å skape mer liv?

– Det er et jævlig godt spørsmål etter en kamp som det her. Vi må gjøre noe inn i den nye sesongen. Vi kan ikke fortsette som vi har gjort i år, både resultatmessig og spillemessig. Overfor supporterne og byen er det ikke godt nok. Vi må gå sammen alle i klubben og se på hva vi kan endre og gjøre for å forbedre oss. Jeg er sikker på at vi kan klare det med den gjengen som er her i dag, men det må virkelig tas tak og noe må skje, svarer han.