Viking - Rosenborg 2-2

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Med 2-2 borte mot Viking i nest siste runde søndag, samtidig som Odd slo Tromsø 2-1 hjemme, har Rosenborg kun et syltynt håp om spill i Europaligaen neste sesong.

Odd ligger nå tre poeng foran Rosenborg før siste runde neste helg. Rosenborg må gjøre jobben hjemme mot Ranheim i siste runde, men er også avhengige av at Odd taper borte mot Haugesund for at det skal bli kvalifisering til Europaligaen for RBK.

– Haugesund tar den siste mot Odd, så da er det greit, sier målscorer Alexander Søderlund smilende til TV 2 etter kampen.

– Det er klart at vi skulle hatt tre poeng, men det ble ett, så det er fremdeles en mulighet. Vi gir oss ikke, fortsetter Søderlund.

Johnny Furdal sendte Viking i ledelsen etter 14 minutters spill, før David Akintola utlignet med ti minutter igjen til pause. Like før pause sendte Benjamin Källman vertene tilbake i ledelsen i Stavanger, men tidlig i andre omgang satte Alexander Søderlund inn 2-2, som ble sluttresultatet.

Rosenborg-trener Eirik Horneland mener laget var for svake i angrep, og at sørget for at Viking fikk gode muligheter på kontringer. Han er samtidig skuffet over at det ser vanskelig ut med tanke på å klare europacup-plass.

– Det er ikke godt nok for et lag som Rosenborg. Vi har hatt våre muligheter til å hente oss inn, men vi har ikke fått det til. Vi spiller for mye uavgjort på bortebane, og da plukker vi for lite poeng, sier Eirik Horneland til TV 2.

Ranheim-spiller Mads Reginiussen varsler at de kommer til å gjøre det vanskelig for byrivalene på Lerkendal i siste runde.

– For vår del blir det en ny mulighet, for de er det nok mer at de føler at de må ta den medaljen. Det blir en vanvittig opplevelse. Jeg håper folk kommer på kamp og lager en sinnssyk stemning på Lerkendal, sier han til TV 2.

– Vi har troen. Vi har plaget dem på Lerkendal før, sier Reginiussen.