Den østerrikske langrennsløperen Max Hauke sjokkerte idrettsverdenen da han ble avbildet mens han tok blodoverføring under ski-VM på hjemmebane i Seefeld i februar.

– Jeg gjorde mitt livs tabbe, sier Hauke i et intervju med den svenske avisa Expressen.

Hauke fikk etter hvert en dopingdom på fire års utestengelse. Østerrikeren forteller at han igjen og igjen har stilt spørsmålet om hvorfor han dopet seg de siste ni måneden.

Han trekker frem en annen dopingutestengt østerriker, Johannes Dürr, som én årsak – at han var beviset på at man måtte dope seg for å nå toppen.

Mistenke norsk og svensk doping

27-åringen forteller også at han følte håpløshet i møte med de store langrennsnasjonene Norge, Sverige og Russland.

– Du kom til konkurranse og så alle lastebilene, smørere, servicepersonell og løpere, og du tenkte: «Ok, er det dette jeg skal konkurrere mot?», sier han.

– Da jeg tok beslutningen om å dope meg, var følelsen at de her nasjonene ikke bare hadde store ressurser, men også sine små hemmeligheter, og vi kunne alle lese om de russiske sakene, fortsetter Max Hauke.

Hauke svarer «ja» på om han hadde en følelse av at svenske og norske langrennsløpere dopet seg, men at han ikke visste. Nå innrømmer han at mistanken førte til «idiotiske feil».

Nå mener Hauke at langrennssporten er renere enn tidligere.

Ny forståelse etter Nystad-prat

Da Trond Nystad, som hadde vært norsk landslagstrener, begynte å jobbe i Det østerrikske skiforbundet, fikk han en ny forståelse av Norges dominans.

– Etter at all informasjonen jeg fikk fra Trond om hvordan de norske løperne lever, trener og utvikler materiell, forsto jeg at det er mulig å bli så bra uten doping. Om du har et stort apparat rundt deg, der alle jobber mot det samme målet, sier Hauke, som svarer «absolutt ikke» på spørsmål om Trond Nystad visste noe om hva han holdt på med.

Nystad ga seg i Det østerrikske skiforbundet etter VM i Seefeld.

Max Hauke ble sammen med landsmannen Dominik Baldauf utestengt i fire år. Begge brukte den tyske dopinglegen Mark Schmidt, som de ifølge Hauke kom i kontakt med gjennom Johannes Dürr. Hauke forteller i Expressen-intervjuet at de hadde mistenkte at Schmidt hadde flere klienter.