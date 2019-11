Se svenskens vakre scoring mot Bologna i vinduet øverst!



Svenske Dejan Kulusevski (19) har tatt Serie A med storm denne sesongen, og søndag scoret han et vakkert mål for Parma i 2-2-kampen mot Bologna.

– For et mål av Kulusevski! Vi snakker om en spiller som verdsettes til minst 400 millioner kroner, og verdien bare stiger. Han bare plasserer den i det lengste hjørnet. Det er et klassemål, sier C More-kommentator Jesper Hussfelt ifølge Expressen.

19-åringen står nå med tre mål og fem målgivende, og fikk nylig landslagsdebuten for Sverige. Søndag var sportssjefen til Juventus, Fabio Paratici, på plass. Ifølge Gianlucadimarzio.com var han på plass for å se nettopp Kulusevski, samt Bolognas Riccardo Orsolini.

Blant de som henter frem lovordene om det 19-åringen er ESPNs Matteo Bonetti.

– Dejan Kulusevski er ekte vare. Prestasjonen hans mot Bologna bekrefter hvor reell all denne overgangspraten om ham er. Han vil være en stjerne på et storlag veldig snart, skriver han på Twitter.

Svensken forlot Brommapojkarna i hjemlandet til fordel for Atalanta i 2016, der han fikk Serie A-debuten forrige sesong. I sommer gikk på lån til Parma, og nå har karrièren virkelig tatt av.

– Jeg merker at jeg har mye å lære, for dette er mitt første år i Serie A. Å gå rett til en storklubb er ikke lett, det er veldig vanskelig. Det viktigste for meg er å spille, for får jeg ikke det kommer jeg tilbake til det jeg følte på forrige sesong. Det var frustrerende. Så når jeg føler meg klar, så kommer jeg til å gå til en storklubb for å spille. Ikke bare for å gå dit, sier Kulusevski til TV 4.

Han er klar på at han ikke har noen planer om klubbskifte i januar.

– Nei, jeg vil bli i Parma, slår han fast.