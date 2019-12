Uoppmerksomhet og distraksjoner bak rattet blir en stadig vanligere årsak til større og mindre trafikkuhell. Bruk av håndholdt mobil mens du kjører bil er forbudt, men dessverre er det skuffende mange som åpenbart blåser i dette.

En årsak kan være at boten er lav om du blir tatt, og blant annet UP ivrer for en merkbar «prisøkning» for denne forseelsen.

Men ulovlig mobilbruk eller annen uoppmerksomhet som utløser uhell i trafikken, kan fort komme til å koste ganske andre summer enn den nesten symbolske boten. Mulighetene for å bli distrahert bak rattet er mange, ifølge Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Det er mye som kan distrahere en sjåfør bak rattet. Det siste er jo større og større skjermer i nye biler, også på passasjersiden.

Ellers er mobilbruk i fart fremdeles noe av det farligste en kan gjøre. I tillegg har jeg selv sett at folk sminker seg, spiser, leser avisen og lignende. I tillegg kan utålmodige barn eller andre i baksetet ta vekk oppmerksomheten.

Urovekkende utvikling

– Dette er lett å unngå?

– Absolutt. Trenger man å bruke mobil, trykke på skjerm eller andre ting, bør man stoppe bilen på et trygt sted. Dette tar kun kort tid, og det er da bedre å komme litt senere frem enn aldri.

Det viktigste er å holde fokus på det som skjer foran en i trafikken, la mobilen ligge i bukselommen og puste med magen, om en er stresset eller har det travelt, sier Arne Voll videre.

– Dessverre har ikke bilkjøring blitt et fristed der man kobler ut bruk av skjermer, mobil, nettbrett og annet. Dette er en urovekkende utvikling, som senest ble bekreftet av Gjensidiges ferske undersøkelse omkring bruken av store informasjonsskjermer i bilene, sier han.

I Gjensidige er bekymringen stor for økende uoppmerksomhet blant bilførere, og bekrefter at det kan bli dyrt å ha mer fokus på mobiltelefon enn på bilkjøringen. Det er ikke sjelden selskapet går til avkorting av erstatning på grunn av mobilbruk, bekrefter kommunikasjonssjefen.

Bilene blir sikrere - men da tar vi større sjanser

Kanskje er det fristende å sjekke mobilen når man står i saktegående kø. Men spesielt smart er det ikke. Foto: Scanpix.

Sur avkorting

– Et godt eksempel er mannen som hadde med seg en ny mobiltelefon med handsfree/plugg på øret. Da han ble oppringt, skjedde det ingen automatisk overføring til handsfree, og han løsnet da telefonen fra beltet, leste på displayet hvor anropet kom fra, og tastet for å koble samtalen.

I mellomtiden stoppet trafikken foran ham, og han kjørte inn i den forankjørende bilen. Resultatet ble 20 prosent avkortning av en skade på 63.000 kroner.

En annen bilist rettet oppmerksomheten mot mobiltelefonen, som lå i passasjersetet. Både det at vedkommende flyttet blikket til mobiltelefonen og skadeforløpet tilsa at uoppmerksomheten varte mer enn et øyeblikk.

Det lå i kortene at det ble foretatt handlinger med mobilen, som hun ikke ville innrømme, men dette ble ikke lagt til grunn. Dermed ble det avkortning på 13 prosent av et krav på 155.000 kroner.

Å drive med dette mens du kjører, er risikosport. Foto: Gjensidige/Mats Stordal

I 80: Kjører 66 meter på 3 sekunder!

– Ganske typisk er også historien om kunden som forklarte at det var mye kø. Han tok frem mobilen for å sjekke på nett hva som hadde skjedd. Det viste seg at de lange køene skyldes en ulykke litt lengre fremme. Mens kunden surfet på internett var han uoppmerksom og kjørte inn i bilen foran……og laget enda mer kø…, sier Arne Voll, som legger til at de nye store informasjonsskjermene som nå kommer i nye biler gir ekstra grunn til bekymring:

– Dette er forsikringsbransjens store skrekk. 4 av 10 har blitt forstyrret bak rattet av touch screen, viser en undersøkelse vi nylig fikk gjennomført av Ipsos.

Med denne type gigantiske skjermer frykter vi at andelen vil øke kraftig, og føre til flere alvorlige ulykker på grunn av uoppmerksomhet og manglende fokus på det man egentlig holder på med.

- Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at det går galt, og når nær halvparten har hatt oppmerksomheten på touch screen og ikke på veien, er det alvorlig. Dersom man kjører i 80 km/t og ser på skjermen i 3 sekunder, har bilen flyttet seg 66 meter i mellomtiden, slutter Arne Voll i Gjensidige.

