Bilførere tilbringer i gjennomsnitt to år av livet bak rattet. Dette fikk Mister Auto, PSA-gruppens e-handelsselskap på reservedeler, til å se nærmere på de forskjellige elementene som påvirker kjøreopplevelsen. Kort sagt valgte Mister Auto å lage en oversikt lover de verste og beste storbyene i verden for bilførere.

Det som ble målt, var infrastruktur, sikkerhet, kostnader og bilførernes oppførsel i trafikken. Det ble innhentet detaljerte data fra hundrevis av storbyer over hele verden, og det hele ble til slutt kokt ned til en liste over 100 byer.

Når alt var talt opp – køkjøring, ulykker og kostnadsnivå – endte Calgary i Canada på topp som verdens beste storby å kjøre bil i – lite køer, få ulykker og lave kostnader, mens Mumbai i India er verstingen.

Vår egen hovedstad Oslo kom på 21.plass på lista – og godt bak både Gøteborg (7. plass), Malmø (14) og Stockholm (18). Det får være en liten trøst at København først dukker opp som nr. 79.

Store forskjeller

Dette er de 10 mest bilistvennlige storbyene i verden:

1. Calgary, Canada

2. Dubai, UAE

3. Ottawa, Canada

4. Bern, Sveits

5. El Paso, USA

6. Vancouver, Canada

7. Gøteborg, Sverige

8. Düsseldorf, Tyskland

9. Basel, Sveits

10. Dortmund, Tyskland

Den videre rekkefølgen ned mot 20. plass domineres av Tyskland, Sveits, Østerrike og Sverige. Og altså Oslo som nr. 21.

Oslo-bilistene kaster bort 135 timer i kø - hvert år

Dårligst trafikkultur i Ulaabaatar

Dette er de ti verste:

100. Mumbai, India

99. Ulaanbaatar, Mongolia

98. Kolkata, India

97. Lagos, Nigeria

96. Karachi, Pakistan

95. Bogota, Columbia

94. Sao Paulo, Brasil

93. Mexico City, Mexico

92. Rio de Janeiro, Brasil

91. Moskva, Russland

Høy aggressivitet og dårlig trafikkultur er aller verst i Ulaanbaatar, Mongolia. Andre verstinger her, er Moskva, Karachi, Kolkata, Lagos, Mumbai og Istanbul.

Trafikken glir best i Malmø

Minst aggressivitet opplever bilførere i Osaka, Japan, tett fulgt av Tokyo i Japan, Singapore, Dubai og Graz oi Østerrike, og bra står det også til i Oslo på en respektabel 12. plass.

Oslo kommer nesten helt på topp på ulykker målt mot innbyggertall – bare Manchester og Stockholm er bedre. Dårligst ut her, kommer Lagos, Orlando og Mumbai.

For den som ofte ergrer seg over køkjøring, så kan det være en trøst at dette er et større problem enn i Oslo i 85 av de 100 storbyene. Aller best glir trafikken i Malmø, El Paso og Detroit. Desidert verst er Mumbai, fulgt av Kolkata og Ulaanbaatar.

Morgenrushet i Roma kan være en nerveslitende affære. Foto: istock/TkKurikawa

Svak på kollektivtransport

Best vei/gatekvalitet er det i Basel, Zürich og Geneve. Her har ikke Oslo mye å skryte av med en 58. plass, men dette er i alle fall godt foran de verste på lista, som er Lagos, Bogota og Rio de Janeiro.

Hovedstadens eneste 1. plass kommer som følge av å ha aller dyrest bensin (august 2019). Utrecht og Rotterdam følger nærmest, mens det er noe større avstand ned til øvrige nordiske storbyer. I Lagos er bensinprisen 1/5 av den i Oslo, og ekstra hyggelige bensinpriser er det også i Dubai og San Antonio.

Oslo scorer dårlig på kollektivtransport også (Nr. 40). Det beste kollektivsystemet finnes i følge undersøkelsen i New York, og veldig bra er det også i Singapore og Tokyo. Dårligst står det til i Karachi, Bogota og El Paso.

Blant de dyreste

Bare i Calgary, Glasgow og Seattle er gjennomsnittsfarten høyere enn i Oslo. Mest stille står det i Mumbai, London og Kolkata.

Parkering i to timer koster minst i Mumbai, Kolkata og Lagos. Bare 25 byer er billigere enn Oslo her. Dyrest er det å parkere 2 timer i Sydney, New York og Brisbane, og her snakker vi store prisforskjeller.

Mer interessant er det at det er i Oslo bilistene bruker minst andel av inntekten til parkering.

Ikke uventet er Oslo inne på ti på topp (9.plass) på kostnader til bompasseringer/veiskatt/avgift. Dyrest er det i Rotterdam, Melbourne og Auckland, mens dette koster bilistene minst i nominelt beløp i Lagos, Ulaanbaatar og Karachi.

