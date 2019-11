På gatehjørnet i valgdistriktet Tin Wan er det mellom de unge og de gamle kampen står. De unge vi møter er for demokrati og demonstrasjonene, de gamle støtter myndighetene og Kina.

Hundre meter unna står de to kandidatene som kjemper om valgseieren i dette distriktet. Støttespillere bidrar så godt de kan med å oppfordre folk til å gå og stemme.

En ung jente roper til en eldre mann som går forbi: «Har du stemt? -Nei! Og jeg vil i hvert fall ikke stemme på dere», svarer mannen bryskt.

Årsaken til at vi er her, er at vi har avtalt å møte Denise Ho på dette gatehjørnet. Hun er en av Hongkongs mest berømte musikere. Sangeren reiser rundt i forskjellige valgdistrikter for å hjelpe kandidatene som støtter demonstrantene.

– Jeg har ikke for vane å møte opp ved valglokalene, men i år er det ekstra viktig, sier Denise til TV 2.

Hennes personlige assistent filmer mens Denise Ho gjennomfører en direktesending på sin Facebook-side.

Her er Denise Ho sammen med fans som vil ta bilde sammen med henne. Foto: Bent Skjærstad/TV 2

– Vi kan ikke slappe av eller være for optimistiske slik situasjonen er nå. Selv om vi får flere og flere støttespillere som stemmer på oss mobiliserer også våre motstandere sine støttespillere, sier Denise Ho til sine mer enn 500 000 følgere.

Musikeren er blitt en av de mest profilerte støttespillerne til demonstrantene. Men det har hun som mange andre fått svi for.

– Da jeg viste støtte til demokratibevegelsen ble jeg bannlyst fra Kina. Sangene mine og navnet mitt ble sensurert. Jeg har blitt angrepet i Taiwan og i Hongkong. Det er en av metodene de bruker for å skremme deg og hindre deg i å ta til gatene, forteller hun.

Denise Ho reiser rundt og støtter opp om demokratiforkjempere forut for lokalvalget søndag.

Men Denise lar seg ikke skremme. Hun vil fortsatt kjempe mot myndighetene og Kina. Og hun mener dagens valg er en god mulighet til å vise at demokratibevegelsen står sterkt.

– Det blir som en folkeavstemning. Dette er et tilfelle der vi kan bruke innbyggernes makt til å fremme meningene våre, sier hun.

Denise Ho og demokratibevegelsen håper valgresultatet blir godt og vil bidra til å sende en klar og tydelig beskjed om at demonstrantene har langt større støtte i befolkningen enn hva myndighetene og Kina tror.

Rekordhøy valgoppslutning

De pro-demokratiske kandidatene ser ut til å ha gjort det svært godt i valget i Hongkong, ifølge prognosene.

Oppslutningen om lokalvalget i Hongkong har vært rekordhøy. Valgdeltakelsen var på 71,2 prosent. Det er nesten dobbelt så høyt som ved forrige valg.

Det skulle velges 452 representanter til Hongkongs 18 ulike distriktsråd. Ved 22-tiden norsk tid hadde de pro-demokratiske kandidatene sikret seg nærmere 200 seter, mens Beijing-vennlige kandidater hadde fått om lag 30 av de 452 setene, ifølge avisen South China Morning Post.

De endelige resultatene er ventet mandag.