Augsburg - Hertha Berlin 3-0 (kampen pågår fremdeles)

Hertha Berlin-målvakt Rune Almenning Jarstein hadde en vanvittig tabbe som ledet til at Augsburg gikk opp til 2-0 søndag.

Som om det ikke skulle være nok: Jarstein fikk også direkte rødt kort etter VAR-sjekk.

Ifølge Opta er Jarstein tidenes første Hertha-keeper til å bli utvist i Bundesliga.

Nordmannen fikk et litt for hardt mottak, og en oppmerksom og aggressiv Florian Niederlechner snappet ballen. Jarstein satte inn en susende og høy takling, som gjorde at Niederlechner ble vred seg i smerter.

Jarstein fikk imidlertid ikke tak i ballen, som endte opp hos Sergio Córdova. Spissen kunne trille inn 2-0, før en taklingssugen Jarstein kom susende med nok en høy takling på venezuelaneren.

Córdova slapp unna den knehøye taklingen fra Jarstein uten skade og kunne juble for seier. Etter bruk av VAR fikk Jarstein direkte rødt kort.

Hertha-trener Ante Covic valgte å ofre Per Ciljan Skjelbred for å sette inn den unge reservekeeperen Dennis Smarsch.

Philipp Max hadde gitt Augsburg ledelsen etter 18 minutters spill.

Saken oppdateres!