Therese Johaug vant som forventet 15-kilometeren i fri teknikk på Beitostølen. Mer overraskende var det at man fant enda en dalsbygding blant de fem beste.

– At jeg blir nummer fem i dag hadde jeg ikke trodd. Det er vanvittig stort.

Det sa en gråtkvalt og rørt Magni Smedås på NRKs direktesending.

24-åringen er langt mindre kjent enn sin tremenning, ja, nettopp, Therese Johaug.

I fjor debuterte Smedås i verdencupen i Cogne, og noterte seg for seks verdenscuppoeng totalt.

Lørdag ble det en beskjeden 18. plass på klassisk-delen, og søndagens råsterke 5. plass overrasket til og med Smedås selv.

24-åringen var oppløst i tårer i intervjuet med NRK etter målgang. For dette var et kjærkomment resultat etter lang tids motgang.

– Det var helt vanvittig. Jeg har hatt en drøm om det lenge. Å få til å gå så fort på Beito. Og jeg var litt skuffet etter både fredag og lørdagen egentlig. Jeg har trøblet litt med skader i høst også, og tenkt at Beito for meg er bare god trening, sier Smedås til NRK.

– Men innerst inne har jeg hele tiden hatt drømmen om topp ti, og gi matching til dem over. I dag hadde jeg bare bestemt for at jeg skulle virkelig fly på snøen, og jeg så at det var perfekte forhold for meg. Jeg trodde ikke helt på det jeg hørte egentlig underveis.

Tretthetsbrudd i lårhalsen

Smedås kunne ikke stille på åpningen på Beitostølen i fjor. Grunnen var at hun fikk påvist et tretthetsbrudd i lårhalsen. Det spolerte nesten hele sesongen for jenta fra Dalsbygda, som selvsagt har sett opp til sin syv år eldre tremenning.

Smedås har også slitt mye med sykdom i sin tidlige karriere.

– Det er deilig å få lønn for strevet, man jobber jo hardt. Og så har man jo Therese hjemme som alltid gjør det kjempebra, og da er det virkelig stort å kunne være blant de fem beste.

– Målet er å bli en av verdens beste skiløpere. Kanskje kan jeg gi Therese litt matching etter hvert. Prøve å bite fra meg. Jeg har en drøm om å komme på landslaget, sier en overlykkelig og tårevåt Smedås.