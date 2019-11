Prinsen har vært i hardt vær den siste tiden på grunn av hans vennskap med tidligere finansmann og seksualforbryter Jeffrey Epstein. Nå avlyser dronningen et planlagt bursdagsarrangement som skulle holdes i sammenheng med hans 60-års fødselsdag.

Bursdagsfesten skulle også være for prins Andrews veldedighetsorganisasjoner, men ifølge The Sunday Times vil det bli avholdt en mindre familiemiddag i stedet.

Dette skjer i etterkant av at hertugen av York forbereder seg på å gi avkall på alle sine oppgaver innenfor veldedighet. Det ventes at han ikke på noe tidspunkt vil delta i kongehusets plikter igjen.

Vil samarbeide med FBI

Intervjuet prins Andrew gjorde med BBC som ble vist forrige lørdag har blitt mye omtalt i etterkant. Der forklarte han at han hvis det var ønskelig kunne bidra i en formell høring i regi av amerikanske myndigheter for å være bidra med å klarlegge hans forhold til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.

VENNER: Jeffrey Epstein og prins Andrew har igjennom mange år vært gode venner igjennom flere tiår. Foto: NTB scanpix

Det har nemlig stormet rundt britiske prins Andrew etter at den overgrepsdømte mangemilliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død på cellen sin i august.

Epstein var tidligere dømt for seksuelle overgrep, og var på dødstidspunktet siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Alvorlige anklager mot prinsen

Etter Epsteins bortgang har det kommet flere anklager i prinsens retning. Blant annet Virginia Roberts Giuffre har kommet med anklager mot prinsen som hun påstår tvang henne til å ha sex med seg tre ganger da hun var 17 år gammel.

Prinsen svarte på disse påstandene under intervjuet med BBC og forklarte at han ikke kunne huske å ha hatt noe med Giuffre å gjøre.

– Jeg har ingen minner av at jeg har møtt denne damen på noen måte, sier prins Andrew til BBC.

Han forklarte videre at det var umulig at han og Giuffre hadde vært på samme utested, siden hun hadde beskrevet han som svett, noe han forklarte at han ikke kunne ha vært på grunn av en sykdom han har.

– Jeg svettet ikke på den tiden fordi jeg hadde pådratt meg noe jeg vil beskrive som en overdose på adrenalin under Falklandskrigen etter at jeg ble skutt. Det var nærmest umulig for meg å svette i etterkant av det, sier prinsen til BBC.

ENIGE: Over 20 veldedige organisasjoner som har samarbeidet med prins Andrew har avsluttet samarbeidet med han. Prins Charles og dronning Elizabeth har også vært samstemte om at prins Andrew må trekke seg tilbake. Foto: Andy Buchanan / NTB scanpix

Kommandert til å trekke seg

Dronning Elizabeth og prins Charles skal begge ha vært enige om at prins Andrew måtte trekke seg tilbake, noe han annonserte onsdag. I britiske medier kritiseres han for å ha dårlig selvinnsikt, siden han ikke skal ha forstått dette selv.

– På mange måter har overkommandoen i kongehuset brutt sammen. De øvrige medlemmene av familien gjør sine egne ting uten å konsultere dronningen først. Dette er prins Andrews TV-intervju et kroneksempel på, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til TV 2.

Nytt intervju på trappene

Lørdag avslørte BBC at det vil komme flere nye opplysninger på bordet i Epstein-saken. Mandag den 2. desember skal kanalen vise en dokumentar der Virginia Roberts Giuffre, som tidligere også har sagt at hun hadde sex med prins Andrew i en alder av 17 år. Hun hevder at hun fikk 15.000 dollar av Epstein for å gjøre dette.