Åsane vant bortekampen 3-1, og hadde opprykket i lommen før returoppgjøret på Myrdal Stadion i Bergen.

Målsnik

De oransjekledde bergenserne trygget opprykket med uavgjort etter å ha ligget under to ganger.

Spissen Joakim Hammersland var dobbeltoppgjørets store spiller. 29-åringen scoret to mål i begge kamper for Åsane.

Med det kronet han en svært god sesong for sin egen del. Hammersland har scoret 19 mål på 26 kamper, ifølge fotball.no.

– Jeg er sinnssykt imponert over den gjengen her. Vi gikk ned med brukket rygg i fjor, og nå brukte vi bare én sesong på å gå opp igjen. Jeg er jævlig stolt over guttene, sier Hammersland til Bergensavisen.

Sørget for spenning

En innholdsrik førsteomgang sørget imidlertid for spenning på Myrdal Stadion.

Notodden tok ledelsen allerede etter seks minutter. Åsane svarte kvarteret senere da Notodden-målvakt Espen Vasby klønet det ordentlig til med ballen i beina. Den endte til slutt opp hos Hammersland, som enkelt kunne trille ballen i det åpne målet.

Så var det Åsane-keeper Eirik Østgaard som klønet det til. Han glapp et frispark rett i beina på Henrik Gustavsen. Dermed var Notodden bare ett mål unna ekstraomganger.

Deretter skulle midtbanespilleren Alfred Sankoh gjøre det vanskelig for gjestene fra Telemark. Med gult kort fra før kastet han seg inn i en takling, og ble tildelt sitt andre gule av dommer Ajdin Medic.

Sent i andre omgang avgjorde Hammersland med sin andre scoring for dagen. Dermed er Åsane tilbake på nest øverste nivå etter én sesong i 2. divisjon.