Saken oppdateres!

Før sesongåpningen på Beitostølen var Martin Johnsrud Sundby regnet som Norges beste distanseløper, og rapportene fortalte om en 35-åring i kjempeslag.

Lørdagens 15 kilometer klassisk ble en fiasko. Sundby endte hele to og et halvt minutt bak vinneren Didrik Tønseth, men det var tydelig at Røa-løperen hadde langt ifra optimale ski.

Dermed var det ingen panikk å spore, verken hos hovedpersonen selv eller hos eksperter.

På søndagens 15 kilometer fristil var han ventet å slå tilbake, men til tross for en lovende start, virket det å gå mot nok en skuffende dag i sporet for veteranen.

Og etter rundt halvveis gått renn, brøt Sundby.

– Det funker ikke, var hans korte kommentar til NRK på vei inn i skifteteltet.

FÅMÆLT: Martin Johnsrud Sundby ville ikke prate med pressen etter å ha brutt 15-kilometeren. Foto: Yngve Sem Pedersen, TV 2.

35-åringen ønsket ikke å prate med media etter nedturen. Han forsvant fra stadion på ski uten å gi noen flere kommentarer.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum innrømmer at han er bekymret.

– Jeg er alltid bekymret når folk må stå av skirenn. En ting er å gå litt sakte, men det er noe annet å stå av.

– Jeg har ikke rukket å prate med ham selv ennå. Jeg er spent på å prate med ham, sier Nossum til TV 2.

Sjur Røthe hadde startnummeret etter Sundby.

– I starten hadde vi noenlunde lik fart. Så begynte jeg å nærme meg litt. Plutselig så jeg han ikke mer. Jeg antok at han hadde brutt, sier Røthe.

– Han er ikke en mann som pleier å bryte?

– Nei, absolutt ikke. Han bryter ikke hvis det ikke er noe som skurrer. Det er sikkert en beslutning han har tenkt litt gjennom underveis, sier Røthe.

Krüger vant

Simen Hegstad Krüger ble vinner av 15-kilometeren etter en sterk avslutning. Dermed gikk han seg trolig rett inn på laget til verdencupåpningen i Ruka neste helg.

Der var det i utgangspuntket kun to ledige plasser, men TV 2 erfarer at forhåndsuttatte Eirik Brandsdal er uaktuell på grunn av sykdom.

– Jeg vil gjerne til Ruka og jeg håper det jeg har gjort i helgen er bra nok til å få flybillett til Finland.

Martin Løwstrøm Nyenget tok 2. plassen.

Også Hans Christer Holund gikk et bedre renn søndag etter en tung dag i sporet lørdag. Han kom på en oppløftende 3. plass.