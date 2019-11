Det har gått flere romanse-rykter om tidligere langrennsløper Petter Northug (33) og farmen deltager Marte Flobergseter (22).

Petter Northug har likt nesten samtlige av Martes bilder på instagram.

I et intervju med God Kveld Norge ble Marte spurt om Northug-ryktene, men ville ikke gi et ordentlig svar.

Nå innrømmer hun at de to har vært på date.

– Ja, jeg har vært på date med Petter Nortgug sier Flobergseter til Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Tatt på senga

Når Marte tidligere ble spurt det samme spørsmålet av God Kveld Norges reporter ga hun et litt annet svar.

HEMMELIG: Marte ville egentlig holde daten hemmelig. Foto: God Kveld Norge

Har du vært på date med Petter Northug?

– Nei, ikke… Ingen kommentar, svarte Marte.

Når reporteren påsto at Martes reaksjon på spørsmålet bekreftet at de to hadde vært på date begynte Marte å le og rødme.

– Nei, åh. Nå blir jeg jo i hvert fall rød. Det får du ikke ha med! Nå blir det nye overskrifter.

Marte hadde egentlig ikke tenkt å avsløre at hun hadde vært på date med Northug. Hun sier til GD at hun ble tatt på senga når God Kveld Norges reporter spurte henne om ryktene.

– Veldig koselig fyr

Marte forteller at daten med Northug var i sommer. Det var før hun dro inn på Farmen-gården.

– Han er en veldig koselig fyr, sier Marte til TV 2.

Det var flere ting ved Northug som overrasket farmen-deltageren. Hun synes han var veldig annerledes privat enn det han er offentlig.

– Han er mye hyggeligere enn på TV, sier Marte til GD.

Det virker derimot ikke som at det blir flere dater på duoen. Marte forteller TV 2 at hun og Northug kun er venner, ikke kjærester.

Mye oppmerksomhet

Marte har fått mye oppmerksomhet fra det motsatte kjønn etter farmen deltagelsen.

– En mann tilbydde meg 500.000 for å gå på date, men jeg takker ikke ja til sånt, dessverre, sier Marte.

Både på Instagram og Facebook får 22-åringen mange tilbud, forespørsler og meldinger.

– Det er ganske underholderne å lese meldingene mine for tiden.