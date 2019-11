Kristine Stavås Skistad er blant de største i størrelse i verdenscupsirkuset.

– Det er bare tull å være så opptatt av vekt som mange er. Jeg står for at man skal være som man er og få spise det man vil. Jeg har tro på at man kan komme langt med hardt arbeid, uansett hvilken kropp man har. Jeg følger den veien jeg har troen på, sier hun til TV 2.

Mange lettvektere

– Det er mange lettvektere i toppen langrenn, hvordan ser du på deg selv i den sammenhengen?

– Jeg er ikke blant dem, nei. Men, jeg har lyst til å bevise at man kan gå fort på ski selv om man er stor som meg. Det blir spennende å se om jeg klarer det, svarer Stavås Skistad.

20-åringen fra Konnerud i Drammen fikk sitt gjennombrudd forrige sesong da hun ble juniorverdensmester og ble beste norske løper under verdenscupsprinten på Lillehammer.

Blir dårligere

– Har du noen gang fått råd om å gå ned litt i vekt?

– Jeg har faktisk hatt utrolig bra folk rundt meg i oppveksten. Jeg har aldri fått slike tilbakemeldinger. Det kan jo tenkes at folk prater litt bak min rygg, men direkte til meg har aldri noen trenere kommet med slike meldinger.

Stavås Skistad har som 20-åring fått en solid porsjon med selvtillit.

– Jeg tror at jeg blir en mye dårligere skiløper hvis jeg skal høre på alt som sies. Man må stole på seg selv for å lykkes, mener hun.

«Haga light»

Den dobbelte olympiske mesteren fra Sør-Korea i 2018, Ragnhild Haga, røper at det var «Haga-light» som stilte til start i mesterskapet.

Hun gjorde som herreløperne, og slanket seg foran den viktige sesongen.

– Ja, jeg gjorde det foran OL-sesongen. Det skjedde på eget initiativ, jeg ville gjøre noen grep og fikk god hjelp. Men, det er viktig å understreke at jeg samtidig trente veldig bra, understreker Haga.

– Hvor mange kilo gikk du ned og hvor lenge holdt du på?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på detaljer, dette var vel litt for meg som andre som har sine nyttårsforsetter. Det er viktig å understreke at mye og god trening er det viktigste. Og når det gjelder slanking, så skal man vite hva man driver med og ha kyndig hjelp, slår hun fast.