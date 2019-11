I Bergen sentrum ble en mann knivstukket i armen sent lørdag kveld.

– Fornærmede er bevisst og kjørt til Haukeland sykehus. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser, skriver politiet.

De ser det som sannsynlig at det er fornærmede og gjerningsperson har en tilknytning til hverandre.

I Bodø fikk politiet melding om en mann som skal ha truet med en pistollignende gjenstand på en fest.

– Hendelsen skal ha skjedd på en fest som hadde gått noe over styr. Politiet har vært på stedet, og det er gjort funn av en softgun, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Politiet i Nordland har også bortvist en person fra en privat fest der han var utagerende.

Politiet i Agder melder om at flere personer har blitt bortvist fra Kristiansand sentrum i løpet av de siste timene. En person er sendt til legevakt av privatpersoner etter å ha blitt slått ned. Også melder er kjørt til legevakten.

Tømte pulverapparat på torget

Også i Sør-Øst meldes det om flere hendelser med vold og bråk lørdag kveld, deriblant en hjemmefest som gikk over styr i Skien, og en slosskamp i Drammen.

En mann i 50-årene tømte også et pulverapparat på Bragernes Torg i Drammen, mens en kvinne ble anmeldt og innbrakt av politiet etter å ha slått en vekter flere ganger i Sandefjord.

I Bø ble en utenlandsk lastebilsjåfør stanset på riksvei 36.

– Kjøretøyet hadde vinglet fælt i vegbanen. Fører hadde spydd på rattet og blåste til nesten 2 i promille, skriver politiet i Sør-Øst.

Politiet i Øst melder om et slagsmål på Esso i Maura sent lørdag kveld. De melder også om en krangel mellom to personer på Frogner, der begge blir tatt hånd om av helsevesen.

Flere hendelser i hovedstaden

I Oslo meldes det om flere voldshendelser. En person ble slått av flere personer på Helsfyr busstasjon. Den fornærmede hadde skader i ansiktet.

– Vi søker etter tre personer som løp fra stedet i retning Etterstad, skriver politiet.

En mann som ble beskrevet som svært vilter og utagerende på en restaurant i hovedstaden ble lagt i bakken av de ansatte. Han ble kjørt til arresten for ordensforstyrrelse.

På Oslo S ble en mann kjørt til arresten etter å ha truet vektere på stedet med en sprøyte og forstyrret ro og orden, mens en annen knuste ruter i flere parkerte biler på Fredensborg. Politiet har kontroll på mannen.

I Asker avsluttet politiet en fest for elver ved en videregående skole, der vaktene meldte om at de hadde utfordringer med ønskede personer på stedet.