Det ble tap i returen til Santiago Bernabeu, men det er likevel liten tvil om at Martin Ødegaard kom fra møtet med klubben som eier ham med æren i behold.

Såpass godt har 20-åringen fra Drammen gjort det, at Real Madrid-keeper Thibaut Courtois ikke levnet noen tvil om at spillergruppen i Madrid vet hvem Ødegaard er.



For selv Ødegaard i utgangspunktet skal spille for Real Sociedad både i år og neste år, er det ingen tvil om at den spanske storklubben Real Madrid følger Ødegaard tett.

– Det er klart at jeg har litt dialog med dem av og til, men de lar meg samtidig fokusere på der jeg er nå. Det er alle bevisste på. Fokuset nå er Real Sociedad, det er jeg veldig fornøyd med, så får vi ta det andre etter hvert, sier Martin Ødegaard til TV 2.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Det har vært mye positivt, men det er ikke det som er fokuset. Fokuset nå er der jeg er nå, sier han.

Har folk som ser alle kampene

Selv om Ødegaard er forholdsvis ordknapp om hva den jevnlige dialogen med Real Madrid går ut på, er det ingen tvil om at hovedstadsklubben følger nøye med på utviklingen hans.

TV 2 har tidligere omtalt at Real Madrid så samtlige av Ødegaards kamper da han var på utlån i Nederland. Da Ødegaard ble presentert for Real Sociedad tidligere i år, fortalte agent Bjørn Tore Kvarme dette om dialogen med Real Madrid:



– De følger godt med. De har folk som ser alle kampene til Martin og lager rapport på han. Jeg diskuterer det ofte med de og tar det ofte videre med Martin. De følger godt med og er klare på at de fortsatt har troa på han, uttalte agenten.

Han var selv på plass på stadion lørdag kveld da Martin Ødegaard vendte tilbake til Madrid. I lag med Hans-Erik Ødegaard fulgte han kampen fra orkesterplass på ærverdige Santiago Bernabeu.

Madrid-drømmen lever i høyeste grad

For Martin Ødegaard var det liten tvil om at returen til Madrid ble en spesiell opplevelse. 20-åringen fra Drammen ble møtt av en svært varm velkomst av Real Madrid-fansen.

Da navnet hans ble møtt opp før kampstart, var det full jubel. Også da Ødegaard tok cornere applauderte den nærmeste fansen ham.

I det hele tatt var Santiago Bernabeu pyntet til fest lørdag kveld. Det endte med tap for Martin Ødegaard denne gang – men samtidig er det ingen som helst tvil om at oppgjøret ga en smakebit på hva Ødegaard har å jobbe fram mot.

– Ja, jeg har sagt at jeg vil tilbake hit en dag. Det er målet mitt. Det er derfor jeg spiller, jeg har lyst å lykkes. Men jeg har ikke noe stress eller dårlig tid. Det er en fin plass det her, men så får den tid eventuelt komme, sier Martin Ødegaard.