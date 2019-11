Se sammendrag i vinduet øverst!

Lørdag kveld spilte drammenseren hele kampen da Real Sociedad ble slått 1-3 på Santiago Bernabéu.

Ødegaard kom til to gode avslutningsmuligheter, men begge gikk rett i klypene på Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

– Veldig god

Etter kampen er belgieren full av lovord om «lagkameraten» sin.

Han forteller at han la tidlig merke til Ødegaard.

– Jeg kjente til ham da han spilte for Strømsgodset, med (Marvin) Ogunjimi. Da var han bare 15 år, sier Courtois til TV 2.

Keeperen spilte med den tidligere Strømsgodset-spissen i Genk. Courtois forteller at han hadde kontakt med Ødegaard forrige sesongoppkjøring, da drammenseren var med Real Madrid inntil han ble lånt ut til Vitesse.

Thibaut Courtois lovpriser Martin Ødegaard. Foto: Alvaro Barrientos

– Han er en veldig god fotballspiller. Han gjør det bra i Real Sociedad. Kanskje han neste år kommer tilbake til oss og viser kvalitetene sine i Real Madrid, spekulerer Courtois.

Lovprises

Real Madrid-målvakten mener at Ødegaard har gjort lurt i å dra på utlån.

– Han er en ung gutt som er blitt mer moden. Han har fint overblikk, slår gode pasninger, har gode ferdigheter og et bra skudd, roser belgieren.

– I Madrid er det tøff konkurranse. Vi har mye bra midtbanespillere, så det vil ikke bli lett. Jeg mener at han har tatt rett karrieresteg, og ønsker ham lykke til resten av sesongen. Så får vi se neste sesong, fortsetter 27-åringen.

Planen er i utgangspunktet at Ødegaard skal være på utlån til Real Sociedad i to sesonger. Det spanske regelverket tillater imidlertid ikke låneavtaler som strekker seg over mer enn én sesong.

Etter Ødegaards gnistrende La Liga-start, har spansk presse spekulert på om Real Madrid heller vil beholde ham, noe de i teorien kan gjøre.

Zinedine Zidane svarer følgende på spørsmål om han føler at Ødegaard er klar for å spille for Real Madrid:

– Han har gjort det bra, gir mye teknisk til laget og har hatt en god start på sesongen. Men nå er han i Real Sociedad, understreker Real Madrid-treneren.