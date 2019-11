Gregory (22) trodde han hadde fått influensa – to dager senere var han bevisstløs

22 år gamle Gregory Rodriguez trodde han hadde fått et virus da han oppsøkte legekontoret i september, skriver AFP.

Som mange andre som har blitt rammet av mystisk lungesykdom i USA de siste månedene, så han ingen sammenheng mellom sykdommen og uvanen han hadde hatt de siste to årene. Og i likhet med mange andre ble han sendt hjem med en antibiotikakur.

Kollapset

Men antibiotika hadde ingen effekt. To dager senere kunne han nesten ikke puste, og dro tilbake til sykehuset.

Det var da han fortalte legene at han hadde røykt cannabisolje med THC-virkestoff gjennom e-sigarett i to år. Da slo legene alarm.

Lungespesialist Mangala Narasimhan behandlet Rodriguez / AFP) Foto: Kena Betancur

– Jeg nølte med å fortelle det, for THC er fremdeles ulovlig i New York, sier han til AFP.

18. september brøt kroppen hans sammen, og han ble koblet opp til en kunstig lunge, og lagt i kunstig koma.

– Han var timer unna å omkomme, sier doktor Mangala Narasimhan ved Northwell Health, som behandlet Rodriguez.

I koma i tre dager

Han ble satt på listen over kandidater til dobbel lungetransplantasjon, men over de neste dagene fikk lungene hans hvile nok til at betennelsen ga seg noe.

Etter tre dager vekket de ham.

Gregory Rodriguez viser arrene på nakken der tuben som innførte oksygen inn i blodet hans gikk inn. (Photo by KENA BETANCUR / AFP) Foto: Kena Betancur

– Da jeg våknet hadde jeg en tube ned i lungene, forteller han.

Etter 12 dager på sykehus kunne han reise hjem igjen, og to måneder senere har han kommet seg såpass at han klarer å snakke om den skremmende opplevelsen.

– De første dagene var veldig vanskelige. Det var vondt å gå, sier han.

Nå er han ikke lenger andpusten hele tiden, men lungekapasiteten er redusert med 60 prosent, ifølge legen.

– Fysisk føler jeg meg bra, men mentalt kommer det til å ta en stund å komme seg til hektene, sier Rodriguez som nå sliter med å vende seg av med marihuana-vanen.

Gregory Rodriguez sammen med moren Martha hjemme i Queens, New York. (Photo by Kena Betancur / AFP) Foto: Kena Betancur

47 døde - trolig pga E-vitamin

Røyking av e-sigaretter knyttes til flere hundre kjemiske lungebetennelser blant unge mennesker i USA de siste månedene. Mange ellers unge og friske mennesker blir akutt syke. Sykdommen kan gi varige skader på lungevevet, og er i verste fall dødelig.

47 ellers friske unge mennesker har dødd som følge av såkalt vaping.

Det uregulerte markedet av e-væsker til e-sigaretter i USA har gjort det vanskelig for amerikanske helsemyndigheter å identifisere hvilken type e-røyking som førte til lungesykdommene. Men de mener nå at de har funnet synderen.

Hovedmistanken går på at selgere av illegal cannabisvæske tynner ut væsken for å drøye den og derved tjene mer penger. Men når den skal selges, tilsetter de gjerne et fortykningsmiddel som inneholder et E-vitamin fordi kjøperen vurderer oljens styrke etter hvor tykk den er.