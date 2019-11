Det melder svensk TV4 lørdag.

I løpet av de siste dagene har flere svenske medier rapportert om avsløringen av at Shammari har svensk statsborgerskap i tillegg til sitt irakiske statsborgerskap.

Ifølge medieopplysningene skal han også ha vært under etterforskning for trygdesvindel i Sverige i tillegg til flere andre straffbare forhold. Etterforskningene skal ha blitt avsluttet uten at sakene kom for retten.

Ifølge TV4 har Shammari nå kontaktet en svensk advokat for å vurdere muligheten for å saksøke svenske og arabiske medier, som også har slått opp saken.

Det var den svenske avisen Nyheter Idag, som har forbindelse til Sverigedemokraterna, som først meldte at Shammari hadde dobbelt statsborgerskap. Det bekreftes også av det svenske forsvarsdepartementet.

Ingen av de svenske mediene har fått opplysningene bekreftet fra al-Shammari selv eller hans familie. De viser blant annet til opplysninger fra anonyme kilder og offentlige svenske dokumenter.

I irakiske medier ble imidlertid rykter om det svenske statsborgerskapet omtalt da den tidligere generalen ble foreslått som forsvarsminister i vår.

En ikke navngitt person på Iraks ambassade i Sverige sier til Aftonbladet at det ikke er uvanlig at irakere har flere statsborgerskap. Det forventes imidlertid at man sier fra seg sitt utenlandske statsborgerskap dersom man får en ministerpost eller en annen høy stilling innen regjeringsapparatet.

