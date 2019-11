Bolivia styres for tiden av en midlertidig president og regjering etter at Evo Morales for to uker siden gikk av som president etter omfattende protester og anklager om valgfusk.

Senatsleder Jeanine Añez har helt siden hun tok over som landets midlertidig president, lovet å lyse ut snarlig nyvalg. Men det kunne hun ikke gjøre før senatet hadde vedtatt en ny valglov.

Det var ventet at senatet ville stemme for loven. Nå sendes den videre til underhuset for avstemning. Dersom loven blir vedtatt også der, går den videre til president Añez for signering.

Bolivia har vært rammet av voldsomme protester og blodige sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av ekspresident Evo Morales de siste ukene, og over 30 mennesker har blitt drept.

Protestene har fortsatt etter at Morales gikk av, men lørdag begynte tilhengere av Morales å fjerne barrikadene som de hadde satt opp mange steder i hovedstaden La Paz.

