Ødegaard applaudert av Real Madrid-fansen: – Ble en vanskelig kamp for ham

Martin Ødegaard spilte sin første kamp på Santiago Bernabéu på tre år, denne gangen mot klubben han er eid av.

Da navnet hans ble lest opp på stadion før kampstart, ble han møtt med applaus av Real Madrid-fansen.

Drammenseren så også ut til å bli godt mottatt av Real Madrid-stjernene da de hilste før kampen.

Ødegaard sier at han ikke fikk meg seg mottakelsen fordi han konsentrerte seg om kampen. Han legger imidlertid ikke skjul på at det var stort å være tilbake.

– Det er selvfølgelig spesielt. Det er et sinnssyk stadion, og kult å være tilbake her. Men jeg prøver å ta det som en vanlig kamp, og jeg synes vi gjør det ganske bra. Det er spesielt, men du må tenke på det som en vanlig kamp, sier drammenseren til TV 2.

– En vanskelig kamp

20-åringen utrettet ikke mye foran mål, men var sentral i Real Sociedads oppbyggende spill. Han kom også til to gode skuddmuligheter. Begge gikk imidlertid rett på Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

– Han er som alltid sentral når Real Sociedad angriper, men i kveld møter de en motstander som er på et helt annet nivå. At Real Madrid skulle vinne dette uten altfor store problemer, var som forventet. Derfor ble det også en vanskelig kamp for Ødegaard. Han kommer likevel til et par fine avslutningsmuligheter, men dessverre traff han ikke godt nok, konstaterer Jesper Mathisen.

– Han har klart flest pasninger på Real Madrids halvdel. Han har prestert på et stabilt, høyt nivå denne sesongen, men i kveld handlet det først og fremst om Real Madrid. De vinner kampen fullt fortjent. Selv om de fikk en blytung start på kampen, var de egentlig aldri i skikkelig trøbbel, poengterer TV 2s fotballekspert.

Ødegaard så imidlertid ikke ut til å være preget av hælskaden som har satt ham ut av spill de siste ukene.



– Jeg føler det gikk greit. Det er alltid litt vanskelig når man kommer tilbake etter en skade. Men formen var grei og beinet var bra, forsikrer playmakeren.

Om en uke venter Eibar på eget gress.

– Da tror jeg vi nok en gang får se Ødegaard herje i La Liga. Det blir en helt annen kamp mot en mye svakere motstander, påpeker Mathisen.

PIPEKONSERT: En som ikke ble møtt med applaus av Real Madrid-fansen, var Gareth Bale. Waliseren møtt av en massiv pipekonsert da han ble byttet inn i andre omgang. Dette etter å ha feiret med et flagg med påskriften «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen» i landslagspausen. Foto: Javier Barbancho

Modric herjet

Real Sociedad fikk en drømmestart på oppgjøret. Sergio Ramos vendte hjemover da Ødegaard kom opp i press, og slo en horribel støttepasning til keeper.