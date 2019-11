Demonstranter møtte opp flere steder rundt om i Australia for å protestere mot Equinors Australia-planer lørdag.

Ifølge arrangøren stilte samlet over 10.000 personer opp til en såkalt «paddle-out» protest 50 ulike steder i Australia. I Norge padlet surfere ut foran operahuset i Oslo og i Stavanger.

Surfere padlet ut i ring på velkjente strender som Bondi beach utenfor Sydney, i Byron Bay og på gullkysten.

Letelisenser

Equinor har fått tildelt to letelisenser i Australbukta. Planen er å begynne å bore en letebrønn på 2239 meters dyp, 372 kilometer utenfor kysten ved årsskiftet 2020/2021.

– Det vi ser her er helt vanlige mennesker langs Australias kyst som har fått nok, og sier nei til oljeboring. Dette folk som ser at lokalsamfunnet deres er truet av et internasjonalt oljeselskap. Vi ser unge og gamle, folk som surfer og de som ikke surfer sammen i vannet. Dette er like mye en feiring av vår livsstil, som det er en protest mot Equinor, sier Damien Cole som er en av initiativtakerne i Melbourne.

Krever bedre miljøplan

Australia Institute, som omtales som en progressiv tankesmie, har lenge markert seg som en uttalt kritiker av Equinors prosjekt i South Australia.

Her har padlerne samlet seg i sjøen for å markere sin motstand mot oljeplaner utenfor Asutralia. Foto: Adam Snow/Great Australian Bight Alliance

En miljøplan må først bli godkjent før de kan starte arbeidet, og den er ikke i havn. NOPSEMA var ikke fornøyd med de første miljøplanen, og i juni fikk Equinor beskjed om å legge fram mer informasjon om hvilken mulig risiko som er knyttet til leteboringen.

En oppdatert miljøplan ble levert i midten av september, men NOPSEMA er fortsatt ikke fornøyd.

8. november fikk Equinor beskjed om å gjennomføre ytterligere endringer i planen. NOPSEMA etterlyser blant annet mer informasjon om risikoen for utslipp og har gitt selskapet 21 dagers frist til å vurdere dette.

Dette innebærer ikke at miljøplanen som ligger på bordet er avvist, men er en normal del av NOPSEMAs vurdering av slike miljøplaner, understrekes det.

– Vil tjene mer enn Australia

Tankesmia Australia Institute har nylig anslått at den norske stat kommer til å tjene nær 8,1 milliarder australske dollar, i underkant av 51 milliarder kroner, på Equinors olje- og gassproduksjonen i Australbukta.

Den australske stat vil ha rundt 4,4 milliarder kroner mindre enn dette i skatteinntekter fra produksjonen på feltet, som antas å være drivverdig i 40 år, ifølge rapporten.