Det var natt til lørdag at tyveriet av flere verdisaker ble gjort i Alta. Men i dag ble saken oppklart, med hjelp av en kløktig iPad-eier.

– Vi ble kontaktet av personen som hadde blitt utsatt for tyveriet som forklarte at ved hjelp av «finn min iPad», hadde lesebrettet dukket opp på en adresse like i nærheten, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Tarjei Leinan Mathiesen til TV 2.

Politiet slo følge med den fornærmede til adressen for å se om iPaden var å finne der.

– På adressen bodde en kjenning av politiet, og etter litt om og men kom alle verdisakene til rette. Eieren var veldig lykkelig når alt kom på plass, sier Leinan Mathiesen.

Den fornærmede valgte ikke å anmelde saken.

– Politiet skal vurdere om påtaleretten vil bli benyttet, men ingen er anmeldt i saken, iser Leinan Mathiesen.