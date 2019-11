Fredag 12. april ble mange mennesker sjokkerte vitnet til at en fremmed mann gikk opp til Landen Hoffmann (5) og hans mor, tok tak i femåringen, og kastet ham over balkongen fra tredje etasje. på et kjøpesenter i Bloomington, USA.

Gutten falt over 12 meter, og pådro seg alvorlige skader.

Den skremmende hendelsen ble omtalt i medier over hele verden.

Mange operasjoner

Landon ble operert flere ganger. Han hadde flere brudd i begge bein, og et åpent sår i magen. Da han etter flere måneder kom seg på beina igjen og ble sendt hjem fra sykehus, kalte legene utviklingen hans «et mirakel», men han haltet fordi lårbeina hans var ulik lengde.

Nå, sju måneder senere, melder familien at tilstanden til Landen er mye bedre. I en oppdatering på familiens Gofundme-side, står det at Landen nå går perfekt. Lårbeina er like lange, og det er ikke spor etter halting. Han kan også snart slutte på medisiner.

– Jeg er frisk

– Han elsker å være tilbake på førskolen på samme skole som søsknene. Han går glad ut av bilen hver dag og er en sterk glad gutt. Han svarer alltid morens bekyrminger med: «Mamma, jeg er frisk. Du trenger ikke spørre meg mer», står det i oppdateringen.

En 24 år gammel mann ble i juni dømt til 19 års fengsel for drapsforsøk på Lenden. Under avhørene fortalte han at han hadde gått til kjøpesenteret for å finne en person å drepe.