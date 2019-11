Se Mahrez' kunstscoring i vinduet øverst!

Åtte minutter før pause var det duket for Riyad Mahrez, som ikke hadde spilt en Premier League-kamp for Manchester City siden hjemmetapet for Wolverhampton 6. oktober.

Med Bernardo Silva suspendert, fikk han endelig slippe til igjen.

Det stod 1-1 etter det som hadde vært en fartsfylt førsteomgang.

Mahrez mottok ballen langs høyre. Algerieren tok seg inn i feltet ved å kjøre slalåm mellom to Chelsea-forsvarere, før han plasserte ballen mellom beina på Fikayo Tomori. Kepa Arrizabalaga hadde ikke sjans til å nå bort til avslutningen som var klistret i hjørnet.

Hylles

Ekspertene lot seg begeistre av City-spillerens prestasjon.

– Det er øverste verdensklasse. Bedre går det ikke an å gjøre det, sa Nils Johan Semb.

– Han tar et touch hver gang venstrefoten går ned i bakken. Det er en vanskelig øvelse. Den er helt umulig for keeper å gjøre noe med. Det er rett og slett øverste klasse, istemte Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Agüero ut med skade

Før det hadde N'Golo Kanté og Kevin De Bruyne scoret hvert sitt. Kanté sendte Chelsea i ledelsen etter 20 minutter, før City og De Bruyne svarte ni minutter senere.

Ledelsen holdt kampen ut for de lyseblå. Seieren kom imidlertid med en bismak: Kvarteret før slutt haltet Sergio Agüero av banen. Argentineren så ut til å holde seg til lysken før han ble byttet ut.

Også David Silva og Rodri måtte byttes ut med det som så ut til å være skader.

Tre poeng betyr at Manchester City klatrer forbi Chelsea på tabellen. Den regjerende mesteren er ni poeng bak tittelrival Liverpool, og ett bak Leicester på andreplass.